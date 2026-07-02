Haaland se ríe del festejo vikingo de la Selección Mexicana

El festejo vikingo que realizaron algunos integrantes de la Selección Mexicana tras la victoria de 2-0 sobre Ecuador en los Dieciseisavos de final del Mundial 2026, tuvo una reacción inesperada, debido a que Erling Haaland se dio cuenta de ello.

El delantero de Noruega compartió su reacción en redes sociales y arrobó a la cuenta de la Selección Mexicana.

Erling Haaland reaccionó al festejo vikingo de la Selección Mexicana Reuters

“Hola qué tal @miseleccionmx”, publicó en redes sociales, adjuntando un emoji riendo.

La noche del pasado martes 30 de junio, algunos seleccionados y miembros del Cuerpo Técnico realizaron el tradicional festejo del vikingo row en las instalaciones del Estadio CDMX, donde además portaron máscaras. Uno de los jugadores que compartieron el video fue Guillermo Ochoa y de inmediato se viralizó.

Así reaccionó Haaland al festejo vikingo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 Captura de pantalla

Noruega le ha puesto un ingrediente especial al Mundial 2026. Desde que antes que comenzará el torneo, sorprendió con la foto oficial que también se hizo viral, donde los jugadores fueron caracterizados de vikingos.

En otra imagen, los seleccionados de Noruega posaron con las playeras con las que iniciaron sus caminos en el futbol, en un emotivo recuerdo.

¿SE PODRÍAN ENFRENTAR MÉXICO Y NORUEGA EN EL MUNDIAL 2026?

Sí. Si México elimina a Inglaterra en los Octavos de final, se medirá en Cuartos al ganador del partido entre Brasil y Noruega.

Si se diera el México vs Noruega, ya no se jugaría en el Estadio CDMX, sino en Miami el próximo sábado 11 de julio a las 3 de la tarde, tiempo del centro del país.

Los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre se medirán a Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el Estadio CDMX, duelo que comenzará a las 6 de la tarde y que marcará el último de los partidos del Mundial 2026 en nuestro país.