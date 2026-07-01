‘Choque titánico’, ‘muy difícil’, en Inglaterra respetan a México

La prensa de Inglaterra sabe que lo que pasó su selección ante Congo no se puede repetir, por lo que subrayan que, ante México en los Octavos de final del Mundial 2026, debe haber una “mejora radical”.

“El Mundial siempre trata sobre los mejores futbolistas. Inglaterra tiene uno en Kane. Ha salvado a su país. Tuchel sabe que Kane lo sacó de apuros. Tiene que haber una mejora radical antes de México – se necesita tanto replanteamiento del entrenador - pero el impacto inmediato será sobre celebrar y saborear un talento especial”, indicó Telegraph en redes sociales.

México venció a Ecuador para clasificar a los Octavos de final del Mundial 2026 Héctor López Ramírez

En su página de internet, destacaron que fue la tercera ocasión en que Inglaterra remonta para ganar una eliminatoria de un Mundial y demostraron una gran fortaleza mental. “La necesitarán en el partido de octavos de final contra México el domingo, donde tendrán que jugar mucho mejor para tener alguna posibilidad”.

Por su parte, la BBC Sport afirmó que los dirigidos por Thomas Tuchel están listos para enfrentarse a México en Octavos. “Harry Kane cumple”.

El México vs Inglaterra se jugará el próximo domingo en el Estadio CDMX Héctor López Ramírez

“Un partido fácil contra México, debería ser pan comido”, bromeó el Daily Mail, para después destacar el nivel de los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre. “Con el nivel que ha mostrado México, sobre todo en su capital y ante una afición local tan animada, será un partido muy, muy difícil”.

“Choque titánico”, indicó Independent. “El equipo de Thomas Tuchel se enfrenta ahora a un choque titánico contra México, coanfitrión del torneo, en el estadio (CDMX), y necesitará una actuación mucho mejor que esta para avanzar a los cuartos de final”.