Noruega vuelve a sorprender con otra foto épica previo al Mundial

Todavía no ha comenzado el Mundial 2026 y la selección de Noruega volvió a sorprender con otra foto épica. Hace unos días, reveló la imagen de vikingos que le dio la vuelta al mundo y en esta ocasión, publicó una fotografía en donde los jugadores están enfundados con la playera que lucieron en sus inicios de su carrera.

Algunos seleccionados recordaron viejos momentos de los equipos en los que militaron, aquellos en los que comenzó su sueño de estar en un Mundial.

“Aquí está de vuelta, donde todo empezó, Drammen Strong”, dijo uno de ellos.

También se pudieron ver playeras del Aston Villa, del Strindheim, del Heming II, entre otros.

Por otro lado, la selección de Noruega se tomó una foto oficial con la playera de su selección.

Foto de vikingos, de playeras de antes o una foto normal con la playera de la selección. ¿Cuál les gusta más?

Después se tomaron otra foto con la playera de la selección de Noruega Foto tomada de Instagram herrelandslaget

La selección de Noruega viene de igualar 1-1 con Marruecos en el último amistoso previo a su debut en el Mundial 2026, los goleadores fueron Brahim Díaz y Martín Odegaard en un duelo que se celebró en Nueva Jersey. En aquel encuentro, Erling Haaland disputó 72 minutos.

Días antes, se difundió un video en el que los aficionados de Noruega preparan su nuevo gesto que usarán en las tribunas.

Noruega debutará en el Mundial enfrentando a Irak el próximo 16 de junio en el Estadio Boston.