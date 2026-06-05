La espectacular e inédita foto de la selección de Noruega previo al Mundial

La selección de Noruega reveló una de las fotos más originales, espectaculares y virales previo al Mundial 2026, donde los 26 jugadores están vestidos de guerreros vikingos a las orillas de un río cercano a Oslo, en un homenaje a su historia e identidad.

Los futbolistas portan trajes ancestrales nórdicos, lanzas, hachas, arcos, espadas y escudos. De fondo, embarcaciones tradicionales. La Federación de Noruega compartió imágenes de la sesión fotográfica con el lema “Noruega está llegando”.

“Sangre vikinga”, publicó Erling Haaland, delantero del Manchester City, en redes sociales, donde se le ve caracterizado con traje, escudo en la mano derecha y en la izquierda una espada.

Erling Haaland compartió esta imagen en redes sociales Foto tomada de Instagram erling

La foto oficial de la selección de Noruega estuvo bajo el mando del fotógrafo David Yarrow.

En una entrevista para The New York Times, Yarrow contó que personal de la Federación Noruega de Futbol lo contactó meses atrás, gracias a las recomendaciones de Erling Haaland y el golfista Viktor Hovland.

El único ausente fue Martin Odegaard, quien disputó la final de la Champions League. Para ello, se dejó un espacio y días después, el jugador del Arsenal voló a Oslo para tomarse la fotografía. Su imagen fue incorporada digitalmente.

Noruega regresa a un Mundial después de 28 años. El combinado escandinavo quedó encuadrado en el Grupo I, junto a Francia, Senegal e Irak.

LOS PARTIDOS DE NORUEGA EN EL MUNDIAL 2026:

- Martes 16 de junio: Irak vs. Noruega – Estadio Boston.

- Lunes 22 de junio: Noruega vs. Senegal – Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

- Viernes 26 de junio: Noruega vs. Francia – Estadio Boston.