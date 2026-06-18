La guapa aficionada volvió a un Mundial; Ivana Knoll causó sensación

Ivana Knoll, la guapa aficionada del Mundial de Qatar 2022, volvió a causar furor cuatro años después. La fiel seguidora de la selección de Croacia no se perdió el debut de su combinado nacional y estuvo presente en las gradas del Estadio Dallas.

La también DJ captó las miradas de los seguidores desde antes que sonara el silbatazo inicial del duelo de este miércoles, debido a que ya la identifican por la popularidad que tuvo en los estadios de Qatar.

La también DJ captó las miradas de los seguidores antes de entrar al estadio Reuters

Ivana Knoll presumió algunas imágenes de su aventura por el Estadio de Dallas, donde, al igual que en Qatar, varios aficionados hicieron fila para tomarse una foto del recuerdo.

La guapa aficionada del Mundial pronosticó un 2-2 entre Inglaterra y Croacia, pero en la realidad fue lo contrario, debido a que los dirigidos por Zlatko Dalic se llevaron una goleada de 4-2.

La influencer croata celebró los goles de Martin Baturina al 36’ y Peter Musa al 45+5’.

Después del partido, Ivana Knoll estuvo en la after party, donde puso a bailar a los asistentes al evento. “Croatian queen”, la bautizaron en su primer evento en Dallas, que presentó un lleno.

Actualmente, la guapa aficionada del Mundial tiene cerca de 3 millones de seguidores en Instagram.

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE CROACIA EN EL MUNDIAL 2026:

- Miércoles 17 de junio: Inglaterra 4 – 2 Croacia / Estadio Dallas.

- Martes 23 de junio: Panamá – Croacia / Estadio Toronto.

- Sábado 27 de junio: Croacia – Ghana / Estadio Filadelfia.