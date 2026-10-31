Goleada de Chivas: El Rebaño amarra Liguilla y elimina al Atlante del Apertura 2026

Una soberbia actuación del Guadalajara en el Estadio Akron. El Rebaño ganó, gustó y goleó al Atlante (4-2) y con ello, están amarrando su boleto dentro de la Liguilla del Apertura 2026. Santi Sandoval anotó doblete, Baguí anotó un autogol, y Efraín Álvarez cerró el marcador.

A pesar de que Gabriel Milito sorprendió en la alineación titular, donde salió sin un ‘9’ nominal, las Chivas impusieron condiciones y se ‘comieron’ a un Potro muy bajo de nivel.

Con este resultado, el Atlante se despide de la Liguilla del Apertura 2026; el Potro de Hierro no tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la Fiesta Grande.

Aunque en casi todo el partido el Atlante tuvo buena posesión del esférico, las Chivas pegaron primero. Luis Romo filtró para Santiago Sandoval y ante el error defensivo, anotó el primer tanto al minuto 8.

Al 36’, tras una buena jugada y centro de Dani Aguirre, Diogo Baguí desvió y anotó un autogol. Para el segundo tiempo, Sandoval anotó su doblete al 53’.

Sarrafiore descontó el marcador al 60’ tras un error del ‘Oso’ González, pero Efraín Álvarez, tras una gran jugada individual, puso el cuarto gol rojiblanco.

El marcador se cerró tras el penalti anotado por Julio al 83’ y con ello, se consagró la eliminación azulgrana.

Chivas, a Liguilla y Atlante eliminado

Con este resultado, Chivas se puso como líder provisional del torneo con 29 puntos, a espera de lo que hagan América y Cruz Azul.

Asimismo, el Rebaño tiene listo su boleto a la Liguilla del Apertura 2026. Oficialmente aún tiene que sumar un punto en sus dos partidos (León y Cruz Azul) para llegar a 30, pero con 29 unidades, si pierde en las siguientes fechas, lo máximo que bajaría sería hasta el lugar 7 u 8, muy abajo, pero aún así estaría en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Por su parte, el Atlante está oficialmente eliminado del torneo. Tras 15 jornadas, el Potro de Hierro solamente suma 14 puntos y aunque logre ganar sus dos encuentros (Santos y Tijuana) ya no le alcanza.