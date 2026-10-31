Luis Romo vuelve de titular y Chivas recupera a sus lesionados ante Atlante

El Estadio Akron será escenario este sábado de la Jornada 15, donde las Chivas reciben a un Atlante que llega en zona de peligro, mientras que el Guadalajara tiene todo para entrar a la Liguilla.

El equipo de Gabriel Milito suma 26 puntos y se mantiene en la pelea por los primeros lugares, con la localía y la necesidad de sumar de tres en tres para consolidar su posición en la recta final de la fase regular.

Una victoria ante los Potros de Hierro dejaría a Guadalajara con 29 unidades y, en la práctica, amarraría su boleto a la Liguilla, pues el margen sobre el octavo lugar y los rivales directos se volvería prácticamente inalcanzable a falta de dos jornadas.

Chivas busca amarrar boleto a Liguilla ante Atlante MEXSPORT

Chivas recupera a Romo, Castillo, Gutiérrez y Sepúlveda para enfrentar al Atlante

Para este compromiso, Gabriel Milito puede gestionar con mayor tranquilidad el partido, ya que después de semanas de bajas por lesión, Chivas ya tendrá plantel completo para este compromiso ante Atlante.

Se preparan los regresos de jugadores que estuvieron lesionados por tiempo prolongado y que limitaron las opciones tácticas del cuerpo técnico.

Entre ellos destaca Luis Romo, quien superó la lesión muscular que arrastró desde la Fecha FIFA y ya entrenó a la par del grupo, por lo que se espera su regreso como titular en la defensa, devolviendo jerarquía y orden a la salida de balón.

José Castillo, Brian Gutiérrez, y Ángel Sepúlveda también dejaron atrás sus molestias musculares y ya estarían listos para formar parte de la convocatoria.

Tras procesos de recuperación que se alargaron por recaídas y precaución médica, estos tres elementos podrían saltar desde la banca, aportando la experiencia que el equipo necesitaba con urgencia en la recta final.

Con estas altas, Milito recupera profundidad de plantel justo cuando más lo requiere. El técnico argentino cuenta así con más herramientas para rotar y mantener el ritmo en un calendario que todavía incluye visitas a León y el cierre ante Cruz Azul, lo que permite encarar el duelo ante Atlante con mayor margen de maniobra y sin la presión de las ausencias que marcaron jornadas anteriores.

La convocatoria de Chivas ante Atlante