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Chivas vs Atlante EN VIVO ONLINE - Liga MX Jornada 15 Apertura 2026

Sigue EN VIVO el Chivas vs Atlante de la Liga MX. Goles, alineaciones y resultado de la Jornada 15 del Apertura 2026 en el Estadio Akron

Por: Eduardo Cristobal Colin

Chivas vs Atlante EN VIVO Liga MX HOY - Jornada 15 Apertura 2026 - Partido ONLINE
Chivas vs Atlante EN VIVO Liga MX HOY - Jornada 15 Apertura 2026 - Partido ONLINEEspecial
Chivas, Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
CHIVAS
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ATLANTE
Atlante, Torneo Apertura 2026 de la Liga MX
con el objetivo de asegurar liguilla, las chivas se miden al atlante en la jornada 15 desde el estadio akron. 
alineación de chivas
18:32 HrsEL XI DEL ATLANTE EN EL AKRON
18:22 HrsLOS CHIVAHERMANOS SE INSPIRAN EL ALVARADO
18:20 HrsEL ATLANTE LLEGA AL AKRON
18:12 HrsMILITO SORPRENDE CON EL XI DE CHIVAS
18:10 HrsASÍ LLEGÓ EL REBAÑO AL AKRON

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