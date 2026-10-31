Chivas vs Atlante EN VIVO ONLINE - Liga MX Jornada 15 Apertura 2026
Sigue EN VIVO el Chivas vs Atlante de la Liga MX. Goles, alineaciones y resultado de la Jornada 15 del Apertura 2026 en el Estadio Akron
Por: Eduardo Cristobal Colin
CHIVAS
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ATLANTE
con el objetivo de asegurar liguilla, las chivas se miden al atlante en la jornada 15 desde el estadio akron.
alineación de chivas
18:32 HrsEL XI DEL ATLANTE EN EL AKRON
18:22 HrsLOS CHIVAHERMANOS SE INSPIRAN EL ALVARADO
18:20 HrsEL ATLANTE LLEGA AL AKRON
18:12 HrsMILITO SORPRENDE CON EL XI DE CHIVAS
18:10 HrsASÍ LLEGÓ EL REBAÑO AL AKRON