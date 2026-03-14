¡Golazo de 4K! Ricardo Marín anota de 'taquito' en Liga MX

Ricardo Marín anotó un portento de gol de taquito, dejando una de las grandes pinturas en el Clausura 2026 de Liga MX, sentenciando la goleada de Chivas sobre Santos y dándole el tercer sitio de la tabla de posiciones al conjunto Rojiblanco.

Con el partido liquidado, Ricardo Marín apareció dentro del área de los Laguneros para recibir un centro raso desde la banda de la izquierda, rematando de taquito y utilizando el recurso para vencer a Carlos Acevedo y anotar el 3-0 de Chivas sobre Santos.

Así fue el gol de Ricardo Marín en la Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga MX, tanto que representó su primero en el torneo:

No es la primera vez en la carrera de Ricardo Marín en la que el delantero anota de esta manera, ya que rememoró el gol conseguido durante la Jornada 13 del Apertura 2024 Vs Necaxa, mismo en el que definió de manera idéntica, aunque en aquella ocasión lo hizo en el aire.

El resultado llena de confianza a los de Gabriel Milito, quienes se consagran en el tercer sitio de la tabla de posiciones con 24 puntos y prácticamente asegurando su sitio en la Liguilla del torneo con 7 partidos por disputar.

Por su parte, Santos es último de la tabla general y se encuentra, cada vez más, expuesto a terminar en el fondo, por lo que terminaría pagando una multa por la tabla de cocientes, cerrando una de las peores etapas en la historia del conjunto verdiblanco, quienes agradecen la abolición del descenso en la Liga MX.

BFG