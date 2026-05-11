Mbappé busca el Pichichi: entrena en Madrid tras la crisis del Clásico

El Real Madrid perdió LaLiga el pasado fin de semana cuando no pudo detener al Barcelona y, mientras existen dudas sobre el futuro no solo del cuerpo técnico, sino también de algunos jugadores, Kylian Mbappé, ha posteado en redes una imagen con la que quiere transmitir que está comprometido con el equipo.

Mbappé reapareció este lunes en las instalaciones de Valdebebas para trabajar en su recuperación, aprovechando la jornada de descanso concedida a la plantilla.

La actitud del atacante ha generado opiniones divididas. Tras su polémica publicación en redes sociales durante el desarrollo del Clásico, donde se le veía relajado mientras su equipo sufría en el campo, Mbappé volvió a mostrarse sonriente en Instagram, esta vez realizando ejercicios de fortalecimiento.

El objetivo: El Oviedo y el "Pichichi"

A nivel deportivo, la prioridad del jugador francés son dos: cerrar con la máxima cantidad de goles en España y comenzar a retomar el ritmo de cara al Mundial 2026 donde será pieza clave para la selección de Francia.

Se espera que el jugador reciba el alta médica para el compromiso de este jueves frente al Oviedo. Aunque el equipo de Álvaro Arbeloa parece haber bajado los brazos en la lucha por los trofeos colectivos, Kylian tiene un reto personal pendiente: asegurar el trofeo de máximo goleador. Con 24 anotaciones, el galo siente la presión de Vedat Muriqi, quien tras marcar este fin de semana con el Mallorca, se ha colocado a solo dos dianas de distancia.

El cuerpo técnico no quiere forzar una recaída, recordando que Mbappé no pudo estar en el Camp Nou tras no sentirse al cien por ciento en las pruebas del pasado viernes.

Luego del cierre de temporada, Mbappé se integrará a la selección francesa para iniciar su participación en el Mundial ante Senegal el 16 de junio.