Ratifican denuncia contra Alberto 'N' por presunta violencia en San Luis Potosí

El escándalo envuelve nuevamente a una de las figuras más mediáticas y polémicas del deporte espectáculo en nuestro país. El proceso legal que enfrenta el luchador mexicano con pasado en la WWE, identificado legalmente como Alberto 'N', dio un paso contundente y definitivo en las últimas horas. La parte acusadora acudió personalmente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en el estado de San Luis Potosí con un objetivo claro: ratificar la querella formal por presunta violencia doméstica.

Con este crucial movimiento jurídico, las autoridades potosinas obtuvieron la luz verde necesaria para continuar con las indagatorias a fondo. El caso captó la atención inmediata de los medios a nivel nacional, especialmente porque el famoso gladiador pasó sus primeros días bajo resguardo de las autoridades luego de una intensa movilización policiaca que sorprendió a los habitantes de la capital potosina.

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DE UNA LLAMADA DE EMERGENCIA A LA AUDIENCIA INICIAL EN LA PILA

Toda esta controversia comenzó con un urgente reporte telefónico. La pareja sentimental del atleta marcó al 911 para solicitar auxilio desde el interior de un domicilio particular. Ante el llamado, los elementos de seguridad pública llegaron rápidamente al lugar de los hechos y concretaron la detención del deportista. Desde ese instante, los peritos y agentes comenzaron a integrar el expediente de manera meticulosa para recabar indicios sobre la presunta violencia.

Ahora, el siguiente paso procesal resulta determinante para su futuro. Este mismo miércoles se celebrará la audiencia inicial, la cual tendrá como sede el centro penitenciario de La Pila. Durante esta sesión, el juez de control analizará detalladamente los elementos aportados por el Ministerio Público y escuchará los argumentos de la defensa. El objetivo central de esta comparecencia consiste en definir la situación jurídica del acusado, resolviendo si enfrentará el juicio en libertad o si el juez dictará alguna medida cautelar más severa. Todo el desahogo se realizará conforme a derecho.

Alberto 'N' sobre las cuerdas del ring. Mexsport

LOS ANTECEDENTES Y EL DURO GOLPE A SU CARRERA EN LA LUCHA LIBRE

El panorama luce sumamente complejo para Alberto 'N', principalmente porque los señalamientos de esta naturaleza no resultan una novedad en su historial personal. El escrutinio público creció de inmediato al recordar que, durante su etapa de residencia en los Estados Unidos, el gladiador acumuló antecedentes vinculados precisamente con episodios de presunta violencia doméstica. Estos oscuros registros previos añaden un peso considerable al análisis de la fiscalía.

A la par de su apremiante situación legal, las repercusiones profesionales ya tocaron a su puerta. De acuerdo con datos compartidos por la periodista Karen Peña, fuentes muy cercanas al caso confirmaron que la empresa de entretenimiento LM52 tomó cartas en el asunto de forma tajante. La nueva compañía de lucha libre cortó todos los lazos laborales con el potosino, desvinculándolo definitivamente de cualquier proyecto, evento o función programada. Así, mientras espera el veredicto del juez, el gladiador pierde uno de sus mayores respaldos en la industria.