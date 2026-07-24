Gilberto Mora anota su primer gol y le da la victoria a Xolos 

Los Xolos sumaron su segunda victoria en el Apertura 2026 y se mantienen entre los punteros tras imponer su ritmo ante un León que llegó herido y terminaron perdiendo 1-0 con gol de la joya mexicana, Gilberto Mora.

El primer tiempo fue un intercambio de intenciones. Xolos buscó la profundidad por las bandas y generó peligro con Adonis Preciado y Mourad El Ghezouani.

A los 44 minutos llegó el primer gran momento: penalti a favor de los locales tras una falta sobre Preciado. Mourad tomó la responsabilidad, pero su disparo fue detenido por Óscar García.

Gilberto Mora en el partido entre Xolos vs León MEXSPORT

León respondió con alguna llegada de Rodrigo Echeverría y Jordi Cortizo, aunque sin claridad de cara al arco de Antonio Rodríguez.

Al inicio de la segunda parte el ‘Loco’ Abreu movió el banco y metió a Gilberto Mora. El joven mediocampista apenas había tocado un par de balones cuando, cerca del minuto 50, hubo una mano de la defensa de León dentro del área. El árbitro no dudó y señaló el segundo penalti de la noche para Xolos.

Morita, con total frialdad, colocó el balón, engañó a García y mandó el disparo al centro de la portería para poner el único tanto del partido y con el que Tijuana consiguió sus segundos tres puntos.

Gilberto Mora sigue brillando en México

Gilberto Mora disputó su primer partido oficial con Xolos después de su participación en el Mundial 2026 y lo hizo como suele hacerlo: marcando la diferencia.

Entró de cambio al arranque del segundo tiempo y a los pocos minutos ya estaba cobrando el penalti que le dio la victoria a su equipo.

Con apenas 17 años, el canterano demostró una vez más la personalidad y la calidad que lo convirtieron en una de las revelaciones de la selección mexicana.

Mientras el mercado de Europa sigue atento a su evolución, Mora sigue demostrando que, en la Liga MX, sigue siendo una de las piezas más decisivas del momento.

¿Cuál es el siguiente partido de Xolos y León?

Xolos de Tijuana visitará al Atlético de San Luis el viernes 31 de julio en el Estadio Libertad Financiera, en busca de mantener el invicto y sumar de a tres fuera de casa.

León, por su parte, recibirá a Pachuca el sábado 1 de agosto en el Estadio León, partido en el que buscará su primer triunfo del Apertura 2026 y empezar a remontar posiciones.