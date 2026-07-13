Morita vuelve a ser un niño para felicitar a Don Memo por su cumpleaños 41

El fenómeno de "Don Memo y Morita" regaló algunos de los momentos más divertidos del Mundial 2026, pero este martes dejó ver que la historia entre ambos comenzó mucho antes de que compartieran vestidor en la Selección Mexicana.

Con motivo del cumpleaños 41 de Guillermo Ochoa, Gilberto Mora sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía tomada hace varios años, cuando apenas era un niño y tuvo la oportunidad de conocer al histórico guardameta nacional.

La imagen muestra a un pequeño Mora sonriendo junto a Ochoa, quien ya era una de las principales figuras del Tricolor. Sobre la fotografía, el joven mediocampista escribió un mensaje breve, pero lleno de cariño.

"Feliz cumpleaños Don Memo, te quiero mucho", publicó el futbolista en una historia de Instagram, acompañando el texto con un emoji de corazón y etiquetando al arquero mexicano.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre los aficionados, quienes no tardaron en relacionarla con el famoso meme que protagonizaron ambos durante la pasada Copa del Mundo.

Del niño que pedía una foto al compañero de Selección

Durante el Mundial 2026, la diferencia de 23 años entre ambos futbolistas dio origen al fenómeno viral de "Don Memo y Morita".

Las redes sociales llenaron internet de videos, montajes y bromas en las que presentaban a Ochoa como una especie de papá, tío o tutor del juvenil mexicano, mientras Gilberto Mora aparecía como el integrante más pequeño del grupo.

Lejos de incomodarse, ambos decidieron entrarle al juego. Guillermo Ochoa comenzó a llamar cariñosamente "Morita" al juvenil, mientras que el futbolista de 17 años respondió bautizando al arquero como "Don Memo", un apodo que terminó por quedarse entre la afición.

Sin embargo, la fotografía compartida hoy dejó claro que esa cercanía no nació durante la concentración mundialista.

Mucho antes de compartir entrenamientos y representar juntos a México, Gilberto Mora ya admiraba a Guillermo Ochoa como uno de los grandes referentes del futbol nacional y conservó aquella fotografía tomada durante su infancia.

La historia también refleja el cambio de estafeta que vive actualmente la Selección Mexicana.

Mientras Guillermo Ochoa acumula más de dos décadas defendiendo la portería nacional y una trayectoria que lo convirtió en uno de los máximos referentes del futbol mexicano, Gilberto Mora apenas comienza una carrera que ilusiona a toda una generación de aficionados.

Aquel niño que buscó una fotografía con uno de sus ídolos hoy comparte concentración, entrenamientos y vestidor con él defendiendo los colores del Tricolor.

Por eso, más allá de la felicitación por el cumpleaños 41 de Ochoa, la publicación terminó convirtiéndose en un emotivo recordatorio de que detrás del fenómeno de "Don Memo y Morita" existe una historia de admiración que comenzó muchos años antes de que ambos coincidieran en la Selección Mexicana.