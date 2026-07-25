El abrazo de gol con el que Morita soñó toda la vida

Gil Mora regresó tras su participación en el Mundial 2026 y marcó de penal el gol con el que Xolos derrotó 1-0 al León para sumar su segunda victoria del Apertura 2026. Sin embargo, el momento más importante de la noche llegó después del disparo. Morita corrió hacia el córner para celebrar y ahí fue alcanzado por su padre, Gilberto Mora Senior, quien salió desde la zona técnica para fundirse en un abrazo con su hijo, en la primera ocasión que ambos compartieron un partido del primer equipo. Un sueño que esperaron durante años.

Un sueño, muy contento porque él estuvo en cancha conmigo, pudo festejar el gol y lo hicimos juntos. Estoy muy contento por los dos”, expresó el futbolista al finalizar el encuentro, todavía emocionado por una celebración que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la jornada.

Un sueño que esperó durante años

La historia tiene un significado especial para la familia Mora. Gilberto Mora Senior forma parte de la organización de Xolos desde hace más de 11 años y fue con la camiseta del conjunto fronterizo con la que puso punto final a su carrera como futbolista en 2011, cuando el equipo todavía militaba en la entonces Liga de Ascenso. En ese momento, Gil apenas tenía dos años.

Padre e hijo ya habían coincidido durante el proceso de formación en las fuerzas básicas del club, pero nunca habían compartido un partido oficial del primer equipo. Esa espera terminó la noche del triunfo sobre León. Curiosamente, los Mora no fueron la única familia presente en el campo, pues Xolos también contó con Sebastián Abreu y Diego Abreu, otra dupla de padre e hijo dentro de la institución.

Morita no había participado en la primera jornada del torneo debido a la actividad que tuvo con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, donde fue una de las grandes revelaciones del certamen. Su regreso era uno de los más esperados por la afición fronteriza y respondió de inmediato con el gol que mantuvo el paso perfecto del equipo.

El mediocampista también agradeció el recibimiento que le brindó el Estadio Caliente cuando su nombre fue anunciado durante el medio tiempo.

La verdad que muy contento porque tenía muchas ganas de regresar, de poder jugar acá y ese recibimiento de la gente te pone la piel chinita. Muy contento de poder jugar, de poder entregarme a la gente y que me apoyen así. Muy feliz”, comentó.

Pese a la victoria y al momento que vivió junto a su padre, el juvenil aseguró que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar para mantenerse entre los protagonistas del torneo.

“Muy contento por la victoria, por cómo jugó el equipo. Tenemos que mejorar muchas cosas para poder seguir ganando y muy feliz por la victoria, por todo lo que se presentó en el campo, mi regreso y el poder meter gol también”, concluyó.

Con dos triunfos en dos jornadas, Xolos arrancó con paso perfecto el Apertura 2026. Para Gil Mora, sin embargo, el resultado quedará en segundo plano frente a una imagen que seguramente conservará para siempre: el abrazo con el que soñó toda la vida, celebrando un gol en Primera División junto a su padre, después de recorrer el mismo camino dentro de la institución fronteriza.