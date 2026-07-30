¿Indirecta a Amaury Vergara y la directiva? Chicharito promete revelar porqué sufrió en Chivas

Cada vez que Javier Hernández "El Chicharito" abre la boca para hablar de Chivas, alcanza un punto culminante de polémica. Esta vez, en su presentación con el Atlético Dallas de la Segunda División de Estados Unidos no fue la excepción.

Chicharito dijo: "Me han dado y devuelto las ganas de jugar futbol, así de claro, si me tomé el año sabático fue porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar. Así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar futbol y estas personas me devolvieron esas ganas".

Entonces bien, otra vez El Chicharito puso el keroseno y las redes sociales el cerillo. Que las fracturas entre Hernández y la afición no son nuevas, es una realidad, pero tienden a renovarse cada vez que opina de algo.

Promete que dirá quiénes le hacen daño a Chivas

Por eso, ha prometido que hablará extendidamente de sus comentarios, del por qué estar en Chivas le causó un desánimo para seguir jugando a los 38 años.

Javier 'Chicharito' Hernández

"Siempre que hablo de Chivas causo revuelo y sacan todo de contexto. Voy pronto a explicar mi segunda etapa en el Guadalajara y nunca más volveré a tocar el tema".

Chicharito Hernández regresó en 2023 al Club Guadalajara por dos años en los que participó en 41 partidos con 4 goles anotados pasando la mayor cantidad del tiempo entre lesiones y el quirófano.

Chicharito dice que ama a Chivas

A pesar de su mala experiencia, resaltó que ama a Chivas, más allá de que en diferentes ocasiones mencionó que el club de sus amores es Manchester United.

"Amo a Chivas, es el club que tanto quiero y del que tengo una herencia familiar por mi abuelo. Siempre he criticado a las personas que administran o llevan al club y que siento pueden mejorar, es con ellos, no con Chivas".

En ese sentido, la familia Vergara, no sólo Jorge, quien fue dueño del equipo desde 2002 y Amaury Vergara como su hermana que tomaron el testigo tras la muerte de su padre en 2019, se han rodeado de gente directiva que según piensa El Chicharito, no lo han hecho bien.