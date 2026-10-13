Gilberto Mora se quedaría en Xolos hasta junio de 2027

Rafaela Pimenta descartó de manera tajante que Gilberto Mora vaya a anunciar su nuevo club este miércoles 14 de octubre, día en el que el mediocampista cumple 18 años y se abre la posibilidad de que fiche con cualquier del mundo; dejó abierta la posibilidad de que se quede en Xolos hasta junio de 2027.

Dejando entrever que la transferencia de Gilberto Mora será por una gran cantidad de dinero, Rafaela Pimenta -su representante- abrió la posibilidad de que este no sea el último semestre del mexicano con Xolos, pudiendo vestir la playera del club fronterizo hasta junio de 2027:

“Todos sabemos que la ventana de traspasos está cerrada, no existen traspasos hasta enero y después hasta junio. Y los traspasos de enero son traspasos más pequeños”.

Ante Colombia, el sábado 26 de septiembre, Gilberto Mora celebra su primer gol con la Selección Mexicana. Mexsport

Sabiendo lo que el mexicano genera, Pimenta fue enfática en que Gilberto Mora no necesita presión, por lo que mantienen la calma con la seguridad de saber que su fichaje al futbol europeo llegará en tiempo y forma:

“Es tan grande la expectativa, tan grandes los rumores (…) no quiero ser fastidiosa pero no queremos romper el juguete, el juguete es un joven que está creciendo y necesita su espacio, su tiempo y no necesita presión. Todo va a venir, todo va a llegar”.

Hablando sobre los 18 años del mediocampista de 1.68 metros, Rafaela Pimenta aseguró que no habrá anuncio oficial este miércoles 14 de octubre, jugando con la inquietud que lo rodea y alimentando la especulación al mencionar que es posible que ya haya firmado con su nuevo equipo a pesar de que el comunicado se mantiene resguardado:

“Vamos a pensar en celebrar, celebrar su vida, su mayoría de edad, su futuro y su pasado, eso es lo que lo hace importante. Quizás ya firmó, no sabemos. Debemos elegir el momento de anunciarlo, pero no en su cumpleaños, por favor”, compartió en entrevista para TNT Sports.

La actualidad de Gilberto Mora se mantiene en Xolos, conjunto que se mantiene en la pelea por conseguir uno de los 8 boletos disponibles a la Liguilla del Apertura 2026 a falta de 6 Jornadas para el término de la Fase Regular, mismos en donde se medirá a conjuntos como Toluca, América y Monterrey.

BFG