Sebastián Abreu revela qué sufre Gilberto Mora

Gilberto Mora no logró ser parte de la Jornada 11 con Xolos de Tijuana y la especulación fue sentenciada por Sebastián Abreu, quien asegura que pese a estar lejos de las canchas durante este fin de semana, el mediocampista se encuentra sin lesión alguna.

Luego de ser baja de la Selección Mexicana por lesión, Gilberto Mora regresó con Xolos de cara al cierre del Apertura 2026, sin embargo, no fue considerado dentro del conjunto que se metió al Olímpico Benito Juárez en busca de una nueva victoria en el semestre.

Una vez finalizado el compromiso en empate, Sebastián Abreu aclaró que Gilberto Mora no se encuentra lesionado y podrá terminar de cumplir su proceso de recuperación tal y conforme se encuentra planeado:

“Sigue en proceso de recuperación por la inflamación que tiene en la cadera. No hay ningún tipo de lesión, no hay de qué preocuparse. Todo está controlado”.

Gilberto Mora debutó el 18 de Agosto de 2024 en la Liga MX, frente a Santos. Mexsport

El siguiente partido de Xolos en el Apertura 2026 de la Liga MX será durante la Jornada 12, cuando reciban a Puebla el viernes 16 de octubre en la cancha del Estadio Caliente, duelo que será fundamental para conocer si se mantienen dentro de los puestos de Liguilla o deberán de remontar sobre el ocaso de la Fase Regular.

Este partido será el primero de Gilberto Mora con 18 años, por lo que se mantiene en duda si podrá reaparecer en el terreno de juego o estará siendo guardado durante unos días más antes de que la fecha doble inunde la actividad dentro de la Liga MX.

* De confirmarse los rumores, el miércoles 14 de octubre se revelará el nuevo equipo de Gilberto Mora, mismo al que arribaría a partir de la venta de transferencias correspondiente al siguiente mercado invernal.

BFG