¡Feliz cumpleaños Morita!: En redes comienzan los festejos por sus 18 años

Gilberto Mora está de fiesta. El mediocampista mexicano de 1.68 metros de estatura cumple 18 años este miércoles 14 de octubre y en diversas partes del mundo ya celebran la mayoría de edad de la joya que promete llegar a uno de los mejores clubes del mundo durante el siguiente mercado de transferencias.

Vistiendo la ‘10’ de la Selección Mexicana, siendo el referente de Xolos y superando una nueva molestia que lo alejó de las canchas durante las últimas semanas, Gilberto Mora recibe la ansiada y anhelada mayoría de edad, misma que -sorprendentemente- es bien recibida en diversas partes del mundo.

Fue mediante redes sociales en donde comenzaron a circular dos videos de creadores de contenido africanos que se dedican a realizar videos felicitando a diversas celebridades, mostrando una fotografía de Gilberto Mora, luciendo cartulinas en donde comparten su cariño al futbolista mexicano y cantándole a la joya mexicana que está de plácemes:

Hasta el momento no hay algún tipo de respuesta por parte de Gilberto Mora, Xolos o la Selección Mexicana, sin embargo, se espera que dentro de unas horas más comiencen los mensajes de felicitación por parte de diversos compañeros con los cuales ha compartido vestuario y -por qué no- de algunos clubes europeos que podrían lanzarle un guiño de cara a un posible fichaje.

¿Cuál será el siguiente equipo de Gilberto Mora?

Con 18 años cumplidos, Gilberto Mora ya cuenta con la posibilidad ante FIFA de poder fichar con cualquier equipo alrededor del mundo, por lo que en el siguiente mercado de transferencias (diciembre 2026), se podría confirmar el destino del mediocampista de 1.68 metros de estatura que mantiene encendida la ilusión de millones de mexicanos rumbo al Mundial 2030.

De momento, se especula que Morita podría firmar con el Liverpool de Inglaterra, no obstante, la información no es oficial y su futuro se mantiene en el aire en esas últimas semanas con Xolos de Tijuana, buscando entrar a la Liguilla del Apertura 2026 y dejar una huella imborrable en la historia de los fronterizos antes de marcharse al Viejo Continente.

Gilberto Mora debutó el 18 de Agosto de 2024 en la Liga MX, frente a Santos. Mexsport

BFG