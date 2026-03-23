Gilberto Mora regresa a entrenar e ilusiona con su regreso

Tras dos meses fuera de las canchas por una pubalgia, Gilberto Mora compartió una fotografía regresando a la cancha y viviendo un nuevo entrenamiento que lo coloca cerca de volver al terreno de juego con Xolos y la Selección Mexicana; se mantiene firme de cara al Mundial 2026.

El último partido de Gilberto Mora fue el sábado 17 de enero, compromiso en el que arrancó como titular frente al Atlético San Luis. Pese a ser parte del XI inicial, el mediocampista de 17 años tuvo que abandonar la cancha tras la primera parte, desatando la teoría de estar cuidándolo para los siguientes compromisos del Tri.

Días más tarde, se confirmó su baja para los partidos de México frente a Panamá y Bolivia, lo que generó rumores debido a la poca certeza que existía tras su lesión, ya que los comunicados únicamente mencionaban que se trataba de molestias musculares, sin embargo, la pubalgia se reveló hasta semanas más tarde.

Gilberto Mora fue baja durante las últimas 3 convocatorias de la Selección Mexicana. Mexsport

Alejando de las canchas y con visitas a diversos Doctores en busca de evitar ser operado y así mantener la ilusión de jugar el Mundial 2026, Gilberto Mora guardó reposo y arrancó su rehabilitación, quedándose sin minutos y sumándose al hospital que tiene la Selección Mexicana.

Ahora, en la Fecha FIFA de marzo, México enfrentará a Portugal en el Estadio Azteca el sábado 28 de marzo y a Bélgica tres días más tarde, sin embargo, Gilberto Mora mostró un avance prometedor para su regreso a las canchas, entrenando por separado y luciendo la frase “Un poco más” que confirma su pronto regreso.

Gilberto Mora anuncia su pronto regreso a las canchas. Instagram: gil_morita

En la parte final de su recuperación, estos son los posibles partidos en donde Gilberto Mora podría regresar a la actividad, buscando minutos que lo lleven a retomar el ritmo rumbo a un nuevo llamado a la Selección Mexicana.

Xolos Vs Tigres / viernes 3 de abril – Jornada 13, Clausura 2026.

FC Juárez Vs Xolos / viernes 10 de abril – Jornada 14, Clausura 2026.

Cruz Azul Vs Xolos / sábado 18 de abril – Jornada 15, Clausura 2026.

Xolos Vs Pachuca / miércoles 22 de abril – Jornada 16, Clausura 2026.

Chivas Vs Xolos / sábado 25 de abril – Jornada 17, Clausura 2026.

Tras estos compromisos, la Selección Mexicana contará con 3 partidos más de preparación previo al Mundial 2026, mismos que se disputarán frente a Ghana (22 de mayo), Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio).

BFG