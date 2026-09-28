"Tronco", "Ni regalado", "Que limpie los baños": En España revientan a Gilberto Mora

A punto de cumplir 18 años, Gilberto Mora es el nuevo ‘10’ de la Selección Mexicana y alista su salto al futbol europeo, sin embargo, ante la posibilidad de ser nuevo jugador del Barcelona o Real Madrid aficionados españoles reventaron al mediocampista diferencia en Xolos y en el Tri.

Ser el mexicano más joven en anotar con el combinado nacional, hacer historia al participar en el Mundial 2026 o convertirse en una de las joyas menores de 18 años no es suficiente para convencer a seguidores de distintas latitudes, por lo que aficionados españoles se le fueron encima a Gilberto Mora.

Durante los últimos días, la posibilidad de que Gilberto Mora abandone Xolos rumbo al futbol europeo es latente de cara al siguiente periodo de transferencias, por lo que el Diario Sport -medio español- hizo eco y ubicó al mediocampista mexicano en clubes como Barcelona y Real Madrid, quienes pagarían una millonada para hacerse con los servicios de quien cumplirá su mayoría de edad el próximo 14 de octubre.

La respuesta fue inmediata por parte de diversos usuarios en redes sociales, por lo que aficionados españoles reventaron a Gilberto Mora, soslayando su calidad y asegurando que no cuenta con la calidad de ser jugador de alguno de los mejores clubes del mundo, como lo son los Merengues o los Culés.

Estos fueron algunos de los comentarios que respondían a la publicación hecha por Diario Sport:

“Posición: Limpia botas”.

“Ni regalado lo quieren”.

“El que se lo lleva pierde”.

“Deben necesitar alguien que limpie los baños”.

“Será para llevarles las maletas a los jugadores”.

“Jugador para equipo chico, dejen de hablar cosas basura”.

Uno de los últimos destellos de Gilberto Mora fue dejar completamente tendido a Jhon Lucumí durante el México Vs Colombia celebrado en Baltimore, recortando al defensor de la Juventus y acomodándose dentro del área para engañar a propios y extraños, definir a primer poste y conseguir su primer tanto con el combinado Tricolor; ni eso fue suficiente para evitar la crítica insana.

Hugo Sánchez fue criticado y terminó como ‘Pentapichichi'

Reconocido y considerado como el mejor futbolista mexicano en la historia, Hugo Sánchez Márquez llegó al fútbol de España para la temporada 1981-82 para vestir la playera del Atlético de Madrid durante 4 años, mismos en los que consiguió ser campeón de Copa del Rey y su primer Pichichi.

Posteriormente, fue contratado por Real Madrid (1985), donde durante 7 temporadas vistió la playera Merengue, dejando números de récord: 208 goles en 282 partidos disputados con la entidad blanca, sumando 4 Pichichis y títulos colectivos de la talla de LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España y la Copa de Europa, hoy conocida como la Europa League.

Su paso por España no fue color de rosa, ya que en un inicio, Hugo Sánchez fue víctima de racismo recibiendo insultos como “indio”, mismos que conforme pasaron los partidos, se terminaron convirtiendo en celebraciones y reconocimiento total por parte de aquellos que no validaban su llegada.

Hugo Sánchez como jugador del Real Madrid. Mexsport

BFG