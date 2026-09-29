Fidalgo desea más mexicanos en Europa; descartó su regreso al América durante el verano

Álvaro Fidalgo fue contundente y aseguró que el tener más mexicanos en Europa les brindará la posibilidad de crecer en el tema futbolístico y mental; el mediocampista de Betis aclaró lo sucedido en el verano, dejando en claro que en ningún momento pasó por su cabeza regresar con el América para el Apertura 2026.

Comentando sobre su salida del América a España, Álvaro Fidalgo aseguró que uno de los motivos por los cuales decidió marcharse al Betis fue el que en unos meses será papá:

“Es salir de la zona en la que estaba medio a gusto, todo mundo sabe que era muy feliz en el América, pero sentía que, por mi familia, porque voy a ser papá, debía volver a la familia, era importante y estuve en momentos difíciles para la familia. Decían que estaba de vuelta (en América) y nada que ver”.

Álvaro Fidalgo podría debutar en Champions League con Betis entre el martes 8 y jueves 10 de septiembre. Mexsport

Sobre la competencia que existe en la mitad del terreno de juego en el conjunto verdiblanco, Fidalgo aseguró que no cuenta con presión por los pocos minutos en este inicio de campaña, sabiendo la calidad que suman sus demás compañeros:

“Somos 8 jugadores en 3 posiciones, sabía desde el principio que no iba a ser nada fácil con ganadores de Champions League, jugadores con Mundiales, jugadores con un nivel altísimo. Me enfoco en que cada minuto que tenga lo aproveche al máximo. Siempre quiero crecer y saber hasta dónde puedo llegar.

Desea a más mexicanos en Europa

Finalmente, antes de enfrentar a Estados Unidos en Arizona, Álvaro Fidalgo destacó que el dejar la zona de confort es vital para el crecimiento con miras a la Selección Mexicana que en 4 años intentará –nuevamente- romper con la barrera del quinto partido:

“El que pueda y el que tenga la oportunidad, le va a venir muy bien futbolísticamente, mentalmente el salir de tu país, tu familia, ir a otro lado y creo que es muy positivo para Selección y para todos”.

Álvaro Fidalgo es uno de los futbolistas del Tri que deben hacer un mayor traslado desde su club para jugar con la Selección Mexicana. Mexsport

BFG