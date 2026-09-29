Denzell García destaca renovación en el Tri y protagonismo con Rafa Márquez

Denzell García vivió sus primeros minutos con la Selección Mexicana durante el empate del Tri frente a Perú, duelo en el que el mediocampista de FC Juárez destaca la cantidad de jóvenes que arrancaron el compromiso celebrado en Nueva Jersey.

Compartiendo la mitad de la cancha junto a Obed Vargas, el mediocampista de 23 años aseguró que el accionar del conjunto mexicano se encuentra cumpliendo con lo solicitado por Rafa Márquez, llevando el protagonismo de los compromisos y manteniendo un esfuerzo que es visible dentro del terreno de juego:

“El trabajo del equipo no era malo, estamos obteniendo lo que Rafa quiere que es ser protagonistas del juego. Me quedo con eso, con el esfuerzo de todo el equipo”.

XI enviado por Rafa Márquez en su segundo partido al frente de la Selección Mexicana. Mexsport

Con la inclusión en el XI de futbolistas como Óscar García, Jeremy Márquez, Víctor Guzmán, Everardo López, Mateo Chávez, Obed Vargas e Isaías Violante –además del propio Denzell García- fue como México encaró la primera hora del duelo en el Sports Illustrated de Nueva Jersey.

Pese a irse por debajo en el marcador, en el inicio del segundo tiempo México logró rescatar el empate tras el gol de Víctor Guzmán, por lo que el mediocampista que milita en FC Juárez resaltó el resultado y la edad de quienes defendían la playera Tricolor:

“No es poca cosa que la mayor cantidad de jugadores que estaban en el campo éramos jóvenes y logramos sacar un buen resultado”.

La siguiente prueba de la Selección Mexicana se dará el sábado 3 de octubre frente a Estados Unidos en Atlanta, duelo que podría marcar la primera victoria, derrota o el tercer empate de esta nueva era en el Tri de Rafa Márquez.

Una vez finalizado el compromiso ante el conjunto de Las Barras y las Estrellas, México cerrará la actividad de la presente Fecha FIFA midiéndose a Chile en Los Ángeles el martes 6 de octubre.

BFG