Rafa Márquez cuida a Gilberto Mora y pide más juveniles en Europa como Mateo Chávez 

Gilberto Mora contempló el empate 1-1 de México y Perú desde la suplencia. No tuvo acción en el Sports Illustrated Stadium. Pero eso no le impidió disfrutar del juego, de emocionarse en cada llegada de los suyos, de ovacionar el gol de su compañero Víctor Guzmán, al tiempo que el público mexicano quedaba expectante a su ingreso que no sucedió.

¿Por qué Rafa Márquez no contempló a Morita para buscar la remontada? El seleccionador lo explicó en la rueda de prensa post-partido.

"Obviamente quisiera tener a Gil Mora todos los partidos. Pero el desgaste que también lleva alguna molestia que tratamos de cuidar, ya sabemos lo que nos puede dar, por eso he querido su descanso y ver a más jugadores en este partido, seguramente ya estará para el siguiente".

México sostendrá su tercer juego amistoso contra Estados Unidos el próximo 3 de octubre, en Glendale, Arizona, donde Rafa Márquez buscará su primera victoria como seleccionador. Al momento hila empates con Colombia y Perú.

Mateo Chávez, el modelo a seguir

En el hilo de destacar a los juveniles de la Selección Mexicana, Rafa Márquez no pasó por alto al lateral Mateo Chávez (AZ Alkmaar), titular ante los peruanos.

"Es un gran ejemplo de que es el primer paso, llegando a un equipo en Holanda, que si tienes buenas actuaciones te haces de la titularidad. Está en buena dinámica y con ganas de seguir aprendiendo, es un claro ejemplo de que ojalá muchos más tengan la oportunidad y sigan el paso de Mateo".

De igual modo el estratega nacional respaldó la actividad de los futbolistas con proyección al cambio generacional, sobre todo la base procedente del Guadalajara.

"Tiempo para ver a Hugo Camberos y Santiago Sandoval, buen trabajo con sus equipos, estamos para seguir desarrollándolos.

"Si queremos tener a jugadores más completos, hay que empezar lo más temprano posible, son el futuro, queremos dejar una base y un legado, creo que los jóvenes por algo me atreví a poner ese XI, hay que darles confianza"