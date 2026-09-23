Gilberto Mora es el heredero del dorsal 10 en el comienzo de la era de Rafael Márquez con el Tri

El juvenil Gilberto Mora da un firme paso al frente como el presente y el futuro de la Selección Mexicana. Al habilidoso futbolista de los Xolos de Tijuana se le ha asignado el icónico dorsal '10' para los inminentes compromisos de la Fecha FIFA, marcando de esta manera el inicio formal de la nueva etapa de Rafael Márquez al frente de la dirección técnica del conjunto tricolor.

El nuevo cuerpo técnico nacional optó por confiarle el número más emblemático de la institución a Mora ante la baja definitiva por molestias físicas de Alexis Vega. A pesar de su corta edad, el mediocampista fronterizo se ha ganado a pulso un rol protagónico en los entrenamientos del Centro de Alto Rendimiento (CAR), consolidándose de manera oficial como el portador del dorsal más distinguido del equipo mexicano.

Las marcas del niño récord del balompié mexicano

La entrega de esta mítica camiseta no es producto de la casualidad ni de una improvisación de última hora; el nombramiento está totalmente respaldado por una trayectoria internacional que ha roto marcas históricas de precocidad en el fútbol mexicano: