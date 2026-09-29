Estados Unidos anota 4 goles por partido consecutivo antes de enfrentar al Tri

Antes de medirse a la Selección Mexicana de Rafa Márquez, Estados Unidos derrotó 4-2 a Chile en un partido amistoso que terminó con con roces en el Energizer Park de San Luis; el conjunto de las Barras y las Estrellas suma 8 goles en la presente Fecha FIFA, mientras que el Tri acumula 2 anotaciones y 2 empates.

El US Team, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, venció con los tantos de Sebastián Berhalter (37'), Julian Hall (51') Chris Richards (72') y del juvenil Mathis Albert (93'), mientras que Diego Ulloa (45+1') y Maximiliano Gutiérrez (49') anotaron para Chile.

Albert se convirtió en el goleador más joven en la historia de la selección estadounidense, con 17 años y cuatro meses, al superar el récord del referente Christian Pulisic.

El delantero del Borussia Dortmund marcó en el tiempo añadido con un potente remate que golpeó el travesaño antes de cruzar la línea de gol; Julian Hall, de 18 años, también fue protagonista.

Tras asistir a Berhalter en el primer tanto con una inteligente maniobra, marcó por segundo partido consecutivo con la selección, después debutar con gol el sábado ante Perú en la goleada del US Team por 4-1 en Orlando.

Tras una entrada del delantero chileno Leandro Hernández contra el arquero Chris Brady, en el último minuto, se desató un altercado entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos.

Con dos victorias en el inicio de su segundo ciclo como entrenador de Estados Unidos, Pochettino puede darse por bien servido con una prolífica producción de goles y con el protagonismo de los juveniles que siguen respondiendo a su confianza.

Estados Unidos cerrará esta ventana internacional con partidos ante México y Canadá, el 3 y 6 de octubre, respectivamente.

Chile, que el sábado perdió su amistoso 1-0 contra Canadá, se enfrentará a México el 6 de octubre en Los Ángeles.

BFG