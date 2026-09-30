“Estoy aquí más que nunca”, Guardiola da respaldo total al Manchester City

El técnico Pep Guardiola mostró su respaldo al Manchester City, después de que ayer la Premier League anunciara la culpabilidad del club en más de 100 cargos por infracciones financieras.

“Quiero que cada uno de los aficionados del Manchester City sepa que estoy aquí, más que nunca. Siempre he estado y siempre estaré respaldando a mi club, mi propietario y CEO, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros únicos aficionados”, publicó en “X”.

Pep Guardiola dejó al Manchester City tras una década de trofeos Reuters

El Manchester City fue acusado en febrero de 2023 por infringir las normas financieras de la liga durante nueve temporadas. Una comisión independiente de la Premier League los declaró culpables de todos los cargos por infracciones graves de las normas financieras entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018.

El dictamen indicó que el Manchester City “diseñó contratos ficticios con varios de sus socios comerciales”, así como de utilizar mecanismos “para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos en más de 900 millones de libras durante el periodo afectado, con el fin de aparentar que cumplía con las normas financieras”.

Pep Guardiola fue entrenador de los “citizens” entre 2016 y 2026. En la parte final de su mensaje en redes sociales, indicó que superarán juntos esta etapa.

“Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos”, señaló.

En el dictamen que reveló la Premier League, se indica que el Manchester City “diseñó contratos ficticios con varios de sus socios comerciales” Reuters

“TIRARÍA TODAS LAS MEDALLAS”

Tras el anuncio de la Premier, varias opiniones han tenido eco, como la de Roy Keane, excapitán del Manchester United, quien señaló que si fuera jugador del City tiraría todas las medallas.

“Sabían que haría daño a mucha gente, pero aun así lo han hecho y, si yo fuera jugador, estaría al 100 por ciento tirando esas medallas a la basura”, señaló a la cadena ITV.