Gilberto Mora despierta interés del Real Madrid y Barcelona tras su gol con la Selección Mexicana

Gilberto Mora sigue ganando protagonismo con la Selección Mexicana. El futbolista de 17 años marcó su primer gol con el Tricolor en el empate 1-1 ante Colombia, disputado en el Estadio Azteca, y su actuación volvió a ponerlo en el radar de importantes clubes de Europa.

El jugador de Xolos de Tijuana ingresó al área, superó a dos defensores y definió al primer poste para conseguir una anotación que confirmó el talento que ha mostrado desde su irrupción en el futbol mexicano.

Mora ya había llamado la atención durante el Mundial de 2026, donde mostró personalidad y condiciones pese a su corta edad. Su evolución también ha despertado el interés de equipos europeos que siguen de cerca su desarrollo.

De acuerdo con información del Diario AS de España, el Real Madrid y Barcelona se encuentran entre los clubes que han puesto atención en el joven futbolista mexicano. Ambos equipos estarían pendientes de su evolución y de las posibilidades que pueda ofrecer una eventual transferencia.

Por ahora, Mora continúa ligado a Xolos de Tijuana, club con el que recientemente renovó su contrato. El mediocampista seguirá su proceso de formación en el futbol mexicano mientras su nombre comienza a aparecer con mayor frecuencia en el panorama internacional.

Gilberto Mora hace historia con la Selección Mexicana

El gol frente a Colombia también permitió a Gilberto Mora establecer una nueva marca con la Selección Mexicana. Con 17 años y 347 días, se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol con el combinado nacional.

Durante la misma fecha FIFA, el futbolista recibió además el número 10 del Tricolor, convirtiéndose en el jugador más joven en portar ese dorsal con la Selección Mexicana.

El crecimiento de Gilberto Mora ha generado expectativas entre los aficionados mexicanos y atención en el futbol europeo. Aunque su carrera apenas comienza, sus actuaciones con México ya lo colocan como uno de los jóvenes a seguir, mientras clubes como Real Madrid y Barcelona permanecen atentos a su evolución.