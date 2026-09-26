Gilberto Mora hace historia: el más joven en anotar con México

En el primer partido de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana, Gilberto Mora no tardó en ocupar el centro de la escena.

El mediocampista de Tijuana, con el 10 a la espalda, apareció en el segundo tiempo del amistoso ante Colombia en Baltimore y, con un recorte y un disparo limpio, puso el 1-1 que evitó un debut en blanco para el nuevo proceso.

El tanto no solo rescató el resultado, reafirmó la idea de que Mora es, a los 17 años, la esperanza más concreta del futbol mexicano.

Gilberto Mora se estrenó como goleador de la Selección Mexicana justo en su primer partido con el dorsal '10'. SNM

Gilberto Mora, primer gol y récord histórico con México

El gol de Mora fue el primero de la era Rafael Márquez y, al mismo tiempo, el primero del propio jugador con la selección mayor.

Con esa anotación, ‘Morita’ también se convirtió en el futbolista más joven en marcar con el combinado absoluto. Lo hizo con 17 años y 347 días, un registro que desplaza una marca que llevaba casi un siglo en los libros.

Hasta anoche, el récord pertenecía a Manuel “Chaquetas” Rosas, zaguero del Atlante que anotó dos goles a Argentina en el Mundial de Uruguay 1930.

Rosas tenía entonces 18 años, 3 meses y 2 días. Mora no solo lo superó: lo hizo en el debut de un entrenador que, en su etapa como jugador, también irrumpió muy joven con el Tri.

Ahora Gilberto, no sólo es el jugador con mayor proyección del futbol mexicano, sino que ya puso su nombre dentro de la historia de la Selección Mexicana.

Top 5 de goleadores más jóvenes en la Selección Mexicana