Gilberto Mora regresa con Xolos y enciende el sueño mundialista

Gilberto Mora volvió a disputar un partido después de casi 3 meses sin actividad por la pubalgia sufrida, misma que lo apartó de los últimos partidos de Xolos y la Selección Mexicana; a 60 días del debut del Tri en el Mundial 2026, se hizo presente de nueva cuenta en el terreno de juego.

Fue el pasado 17 de enero de 2026 cuando la joya mexicana disputó su último partido, duelo en el que se midió contra el Atlético San Luis correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026.

Gilberto Mora solamente había jugado 2 de 13 partidos posibles en el Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

Tras dicho compromiso, Gilberto Mora se apartó de las canchas de manera sigilosa y, semanas más tarde, se reveló que fue una pubalgia lo que terminó alejándolo del rectángulo verde.

Una vez superada la lesión, Mora volvió a ser de la partida de Sebastián Loco Abreu y fue convocado al compromiso de la Jornada 14 ante FC Juárez, arrancando el compromiso desde el banquillo de suplentes.

Con la ventaja de 0-2 en el marcador, fue en el minuto 61 cuando Abreu volteó a su banco y -con un hombre más sobre el terreno de juego- Gilberto Mora ingresó con su 19 en la espalda en sustitución de Iván Tona, reapareciendo y encendiendo el sueño de ser convocado al Mundial 2026, mismo que representaría su primera justa veraniega.

Los partidos de Gilberto Mora previo al Mundial 2026

Las últimas pruebas para Gilberto Mora de cara al Mundial 2026 serán de alto calibre en la Liga MX, ya que se jugarán un sitio en la Liguilla ante equipos que se mantienen entre los primeros cuatro de la Fase Regular:

En Cruz Azul / Jornada 15 - sábado 18 de abril / 17:00 horas.

Vs Pachuca / Jornada 16 - miércoles 22 de abril / 21:00 horas.

En Chivas / Jornada 17 - sábado 25 de abril / 19:07 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG