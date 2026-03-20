Gignac está a nada de imponer nuevo récord con Tigres

Cuando no se creía que podría suceder, André-pierre Gignac está a punto de ensanchar su nombre en la historia de Tigres para convertirse en el máximo asistente en toda la historia del conjunto de la Sultana del Norte; Javier Aquino comanda con 58.

Asistiendo a Fernando Gorriarán para una remontada espectacular en los Octavos de Final frente a Cincinnati, Tigres se mantuvo en la contienda por el título y buscará el cetro que les dé el sitio en la Copa Intercontinental 2026 y el Mundial de Clubes 2029.

Fue en el minuto 90+8 cuando el delantero francés cedió el balón para Fernando Gorriarán, logrando su asistencia 57 como futbolista de Tigres y quedando solamente a un pase de gol de igualar la marca de Javier Aquino y a dos de convertirse en el máximo asistidor en la historia de Tigres.

Actualmente, así marchan las posiciones sobre los futbolistas que lucen más asistencias en la historia de los de la Sultana del Norte:

1. Javier Aquino / 58 asistencias.

2. André-pierre Gignac / 57 pases de gol.

Gignac, al menos, estará 8 partidos más vistiendo la playera de Tigres. Mexsport

Será en los siguientes compromisos de los felinos en donde el 10 de Tigres pueda hacer historia.

Siguientes partidos de Tigres

En el que podría representar el último semestre de André-pierre Gignac vistiendo la playera de Tigres, estos son los siguientes partidos del equipo dirigido por Guido Pizarro tanto en Liga MX como en Concachampions:

FC Juárez Vs Tigres / domingo 22 de marzo, Jornada 12 - Liga MX.

Xolos Vs Tigres / viernes 3 de abril, Jornada 13 - Liga MX.

Tigres Vs Seattle Sounders / miércoles 8 de abril, Cuartos de Final (ida) - Concachampions.

Tigres Vs Chivas / sábado 11 de abril, Jornada 14 - Liga MX.

Seattle Sounders Vs Tigres / miércoles 15 de abril, Cuartos de Final (vuelta) - Concachampions.

Necaxa Vs Tigres / viernes 17 de abril, Jornada 15 - Liga MX.

Atlas Vs Tigres / miércoles 22 de abril, Jornada 16 - Liga MX.

Tigres Vs Mazatlán / sábado 25 de abril, Jornada 17 - Liga MX.

* No se consideran las Semifinales y Final de Concachampions debido a que Tigres aún no cuenta con su boleto asegurado, tampoco para la Liguilla del Clausura 2026.

BFG