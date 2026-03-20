Concachampions 2026: Días, horarios y sedes de los Cuartos de Final
La Concachampions 2026 ya cuenta con días, fechas y horarios para la fase de Cuartos de Final, misma que arrancará el martes 7 y culminará el miércoles 15 de abril; América es el único que no cuenta con sede confirmada para recibir a Nashville.
Ocho equipos se mantienen en la contienda de alzar el título de Concacaf, mismo que otorgará un boleto para la Copa Intercontinental 2026 y el Mundial de Clubes 2029.
Equipos calificados: América, Cruz Azul, Tigres, Toluca, LAFC, LA Galaxy, Seattle Sounders y Nashville.
Estos son todos los partidos, horarios y sedes de cada una de las eliminatorias, mismas que cuentan con 9 criterios de desempate para definir la localía para Cuartos de Final, Semifinal y Final.
Cruz Azul Vs Los Ángeles FC
En Octavos de Final, Cruz Azul eliminó a Monterrey y LAFC a Alajuelense. Protagonizando el primer enfrentamiento de esta fase, la eliminatoria arrancará en Estados Unidos, concluyendo en tierra azteca.
Ida: martes 7 de abril, 19:00 horas - BMO Stadium.
Vuelta: martes 14 de abril, 19:00 horas - Estadio Cuauhtémoc.
* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de México.
América Vs Nashville
Siendo el único partido sin sede definida para la vuelta, André Jardine y compañía estarán visitando al conjunto que eliminó a Lionel Messi e Inter Miami en los Octavos de Final; el cierre de esta eliminatoria será en el Estadio Azteca o en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Ida: martes 7 de abril, 19:00 horas - GEODIS Park.
Vuelta: martes 14 de abril, 21:30 horas - sin sede confirmada.
Toluca Vs LA Galaxy
El actual bicampeón del futbol mexicano comenzará la eliminatoria en el Infierno en busca de tomar ventaja de cara al cierre de los 180 minutos que terminarán de jugarse en Los Ángeles.
Ida: miércoles 8 de abril, 21:00 horas - Estadio Nemesio Diez.
Vuelta: miércoles 15 de abril, 18:00 horas - Dignity Health Sports Park.
Tigres Vs Seattle Sounders
Tras calificarse de manera milagrosa, Tigres intentará imponerse a Seattle Sounders en una eliminatoria que definirá el último boleto a las Semifinales de la Concachampions 2026:
Ida: miércoles 8 de abril, 19:00 horas - Estadio Volcán Universitario.
Vuelta: miércoles 15 de abril, 20:30 horas - Lumen Field.
