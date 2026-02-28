Mundial 2026 estrenará nuevas reglas: cambios rápidos, cuenta regresiva y VAR con más autoridad

La International Football Association Board (IFAB) aprobó una serie de modificaciones al reglamento con el objetivo de reducir las pérdidas de tiempo y agilizar los partidos, además de otorgar mayores facultades al VAR.

Las nuevas reglas entrarán en vigor rumbo al Copa Mundial 2026, torneo que servirá como el gran escaparate para medir su impacto en el espectáculo.

En su reunión anual, el organismo encargado de dictar las reglas del futbol mundial dio luz verde a ajustes clave que buscan partidos más dinámicos y con menos interrupciones.

Sustituciones con límite de tiempo

Uno de los cambios más relevantes será en los cambios de jugadores.

A partir de ahora:

El futbolista sustituido deberá abandonar el terreno de juego en 10 segundos.

Si no lo hace, el jugador que va a ingresar no podrá entrar hasta que se cumpla un minuto.

La medida apunta directamente a frenar tácticas para “enfriar” el partido en los minutos finales.

Saques de meta y de banda bajo presión

Siguiendo la línea de castigar la pérdida deliberada de tiempo:

El árbitro podrá realizar una cuenta regresiva de cinco segundos en saques de meta y de banda.

Se busca acelerar la reanudación, tal como ya ocurre cuando el portero retiene el balón en exceso.

Jugadores lesionados deberán salir un minuto

Cuando un futbolista reciba atención médica y el juego se detenga:

Deberá abandonar el campo.

Permanecerá fuera durante un minuto antes de poder reingresar.

La intención es evitar simulaciones o pausas estratégicas para romper el ritmo del encuentro.

VAR con más poder en decisiones clave

El Videoarbitraje también tendrá nuevas funciones que podrían marcar diferencia en partidos decisivos.

Segunda amarilla revisable

Hasta ahora, el VAR solo intervenía en expulsiones por roja directa. Con el nuevo reglamento, podrá asistir al árbitro central cuando exista una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta, evitando expulsiones injustas.

Corrección en tiros de esquina

Los árbitros en cabina también podrán intervenir si se concede incorrectamente un tiro de esquina, siempre y cuando la revisión pueda realizarse de manera inmediata.

Mundial 2026, la gran prueba

La Copa Mundial 2026 será el escenario ideal para observar la efectividad de estas modificaciones. En el torneo más importante del planeta y con los mejores jugadores del mundo, la IFAB pondrá a prueba su apuesta por un futbol más ágil, justo y atractivo para la afición.