Arsenal da golpe al Chelsea y se perfila como campeón de la Premier League 2026

El Arsenal superó una de las pruebas más exigentes de su calendario y dio un paso firme hacia el título de la Premier League. El equipo de Mikel Arteta derrotó 2-1 al Chelsea en un derbi intenso, resuelto otra vez desde la pizarra y la precisión en los córners.

A 10 jornadas del final, los Gunners sostienen una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City, que había presionado el sábado con su victoria ante el Leeds.

El primer golpe llegó al 21. Un saque de esquina ejecutado por Bukayo Saka encontró a Gabriel en el segundo poste y el balón terminó en la red tras la intervención de William Saliba en el área chica. El Arsenal volvió a explotar una de sus armas predilectas, la pelota detenida trabajada hasta el detalle.

El Chelsea reaccionó antes del descanso con la misma receta. Un córner de Reece James derivó en un autogol de Piero Hincapié al 45+1. El empate no alteró la convicción local. El Arsenal no perdió el pulso ni la claridad en los duelos individuales.

En la segunda mitad apareció Jurriën Timber. Al 66, otro envío desde la esquina, esta vez con Declan Rice como lanzador, fue conectado de cabeza por el defensor neerlandés para el 2-1 definitivo. El Arsenal ganó la batalla aérea y el partido.

Un líder con memoria y ambición

El club del norte de Londres no levanta la liga desde 2004, cuando firmó la temporada de los Invencibles bajo Arsène Wenger. Aquella campaña quedó marcada por 49 partidos sin derrota, un récord aún vigente en Inglaterra. Dos décadas después, el equipo de Arteta quiere escribir su propio capítulo.

La victoria ante el Chelsea se suma al 4-1 reciente sobre el Tottenham y confirma que los derbis londinenses han sido combustible en el tramo decisivo. El calendario ofrece un obstáculo mayor el próximo mes con la visita al Manchester City, señalado como posible punto de inflexión en la carrera.

El Arsenal generó situaciones para Viktor Gyökeres, aunque el delantero no concretó. Martin Zubimendi, Saliba y Rice tuvieron pérdidas comprometidas que pudieron costar caro. En ese contexto emergió la figura del arquero David Raya, decisivo con intervenciones de reflejos que mantuvieron la diferencia. Movimientos en la tabla

En la lucha por los puestos europeos, el Manchester United venció 2-1 al Crystal Palace y escaló al tres puesto por diferencia de goles, superando al Aston Villa. Benjamin Sesko marcó su séptimo gol en ocho partidos y sostiene la ambición de regresar a la Liga de Campeones.

El Arsenal ha eliminado otro obstáculo directo y conserva el control de su destino. Uno menos, nueve finales por delante. La cima ya no es una ilusión, es una responsabilidad que el líder empieza a asumir con autoridad.

El Arsenal llegó a 64 unidades por 59 del Manchester City.