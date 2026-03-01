Mourinho rompe el silencio: "Si Prestianni es culpable, su carrera conmigo se acaba'"

El escándalo de racismo desatado durante el enfrentamiento entre el Benfica y el Real Madrid en el partido de ida de la ronda de playoffs de la Champions League ha tomado un nuevo rumbo tras las recientes declaraciones de José Mourinho sobre Gianluca Prestianni.

El técnico portugués, que inicialmente fue blanco de duras críticas por parte de figuras como Clarence Seedorf, Theo Walcott y Vincent Kompany tras sugerir que Vinícius Jr. tenía parte de la culpa por los insultos recibidos, ha decidido endurecer su postura y marcar una línea infranqueable dentro de su vestuario.

La controversia se originó el pasado 17 de febrero en Lisboa, cuando Vinícius Jr. acusó al argentino Gianluca Prestianni de llamarlo "mono", lo que activó el protocolo antirracismo de la FIFA y detuvo el encuentro por diez minutos. Ante la investigación abierta por la UEFA bajo el artículo 14, que podría acarrear una sanción de al menos diez partidos, Mourinho ha pasado de una defensa ambigua a una sentencia contundente sobre el futuro de su jugador.

"Su carrera conmigo se acaba"

En su comparecencia previa al duelo contra Gil Vicente en la liga de Portugal, Mourinho fue tajante al condicionar la permanencia de Prestianni en el club lisboeta al resultado de las investigaciones oficiales. Aunque defendió el debido proceso, el mensaje fue un ultimátum sin precedentes: “Si demuestran que mi jugador no defendió los principios del Benfica, su carrera con el entrenador Mourinho y en el Benfica habrá terminado”.

El estratega luso no se quedó ahí y profundizó en la decepción personal que supondría confirmar la culpabilidad del extremo argentino: “Si el jugador resulta realmente culpable, no lo volveré a ver con los mismos ojos”, añadió, reforzando la idea de que bajo su mando no hay espacio para la discriminación: “Si se demuestra que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba”.

A pesar de la severidad de sus palabras, Mourinho cuestionó la rapidez con la que se ha juzgado al joven futbolista en el tribunal de la opinión pública, lanzando una pregunta directa a los medios: “¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?”. En este sentido, criticó que la UEFA impusiera una suspensión provisional sin haber concluido el peritaje de los hechos para evitar que jugara en el partido de vuelta ante el Real Madrid, el cual perdieron 2-1 para un global de 3-1.