FIFA ratifica a México para el Mundial 2026: Gianni Infantino y Claudia Sheinbaum sellan pacto de confianza con llamada telefónica

A pesar de los nubarrones que la violencia del pasado domingo sembró sobre las sedes de Guadalajara y Monterrey, la diplomacia deportiva ha lanzado un mensaje de calma enfatizando que el balón rodará en suelo mexicano sin alteraciones.

Gianni Infantino, el hombre que mueve los hilos del futbol global, levantó el teléfono para conversar con la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue una llamada para terminar con la incertidumbre. El jerarca de la FIFA, con la mirada puesta en la Copa del Mundo más ambiciosa de la historia, reafirmó lo que muchos ponían en duda tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, México no se mueve del mapa.

Tuve una excelente conversación hoy con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y esperamos que organice todos los partidos programados allí en lo que será la experiencia más incluyente y grandiosa", escribió Infantino en redes sociales.

Desde su cuenta de X, Sheinbaum confirmó el enlace telefónico y enfatizó que el país se mantiene trabajando para celebrar una Copa Mundial de la FIFA exitosa.

​Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Futbol 2026. Confirmamos la confianza en el país", externó.

Infantino sostuvo que no hay plan B

"Se descarta por completo que habrá otra sede", sentenció Infantino desde Miami el miércoles por la noche, cortando de tajo las versiones que sugerían un posible aplazamiento o una mudanza de emergencia hacia Estados Unidos o Canadá. Para la FIFA, México es un socio histórico, una pieza insustituible que no se tambalea ante las crisis de seguridad interna.

Un calendario que sobrevive a la crisis

La prueba de fuego no esperará hasta el Mundial. Los partidos de repechaje programados para marzo en Guadalajara y Monterrey se mantienen como el termómetro ideal para demostrar que el país puede albergar eventos de alto impacto bajo cualquier circunstancia.