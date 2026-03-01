Un aficionado muerto en el Sporting de Gijón y el Leganés, ¿qué sucedió y cuándo se jugará?

El fútbol español se vistió de luto este domingo durante la jornada 28 de LaLiga Hypermotion, la segunda división española en el emblemático estadio El Molinón-Enrique Castro 'Quini' donde el fervor pasó al luto cuando, a escasos minutos del silbatazo inicial, una emergencia médica en las gradas obligó a la interrupción y posterior suspensión definitiva del encuentro entre el Real Sporting de Gijón y el CD Leganés.

Corría apenas el minuto 4 del primer tiempo cuando la tensión se trasladó del césped a la tribuna. Fueron los propios futbolistas del Leganés quienes, con gestos de urgencia, alertaron al colegiado Daniel Palencia Caballero sobre un espectador que necesitaba asistencia inmediata.

El árbitro detuvo el juego al instante para permitir el ingreso de los servicios de emergencia. Tras varios minutos de maniobras médicas, los equipos se retiraron al túnel de vestuarios. Media hora después, se oficializó la noticia que nadie quería escuchar: el fallecimiento del seguidor. El partido se suspendió por respeto a la víctima y sus familiares.

Luto en la grada: El adiós de un abonado histórico

El fallecido fue identificado como C. R. G., un hombre de 82 años cuya vida estuvo ligada estrechamente a los colores del Sporting. Según informó el club asturiano en un emotivo comunicado, se trataba de un abonado histórico con 40 años de antigüedad en la institución.

"Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos", expresó el Real Sporting de Gijón en sus redes sociales, agradeciendo también la rápida intervención de los cuerpos de seguridad y del personal sanitario que intentó reanimar al veterano seguidor

¿Cuándo se reanudará el Sporting vs. Leganés?

Tras la suspensión, la gran incógnita para los seguidores de la categoría de plata es la fecha en la que se completarán los 86 minutos restantes del duelo. LaLiga emitió un comunicado señalando que el partido se realizará este 2 de marzo a las 20:00 horas locales, 13 horas tiempo del centro de México.