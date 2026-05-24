¿Karma? Carrasquilla, lesionado en la Final y la afición de Cruz Azul se burla 

La Gran Final entre Pumas y Cruz Azul está cumpliendo con las expectativas y más. El partido ha sido intenso, lleno de emociones y con goles que han mantenido la incertidumbre en el marcador.

Sin embargo, el encuentro también ha cobrado factura física: ya son tres los jugadores que han tenido que abandonar el campo por lesión. Primero fue José Paradela y ahora Adalberto Carrasquilla, en un duelo que combina espectáculo con drama.

José Paradela y Carrasquilla en la jugada de lesión del argentino MEXSPORT

VIDEO: La dura lesión de Carrasquilla en la Final

Adalberto Carrasquilla sufrió una fuerte lesión en una jugada dividida en el medio campo. El panameño llegó tarde a un balón y su rodilla se resintió visiblemente tras el contacto, generando preocupación inmediata en el banquillo de Pumas.

El mediocampista, con claras señales de dolor, no pudo continuar en este partido y tuvo que ser sustituido. Abandonó el terreno de juego entre lágrimas, visiblemente afectado, mientras sus compañeros intentaban consolarlo.

La afición de Cruz Azul habla de “karma”

En las redes sociales y entre la barra cementera, la lesión de Carrasquilla fue calificada rápidamente como karma futbolístico.

Recordaron los antecedentes del panameño, a quien señalan de haber estado involucrado en la lesión de Kevin Mier meses atrás, y ahora en la de Paradela en esta misma Final.

Mensajes como “Bendito Karma, lo rompieron y se va a quedar sin mundial el carnicero Coco Carrasquilla”, “¿Recuerdan cuando carrasquilla jodio a Kevin? El karma existe”, “Dios ama a este equipo cabrones, ya tronaron a Carrasquilla jajajaja”, se leen en las redes.

Incluso circularon memes y bromas pesadas sobre su posible ausencia en la Selección de Panamá para el Mundial, que arranca en apenas 20 días. “A 20 días del Mundial y llorando… eso sí es karma”, escribieron varios seguidores de La Máquina.

¿Carrasquilla se pierde el Mundial?

Adalberto Carrasquilla tuvo que salir de cambio por dicha lesión y se le vio muy preocupado, con signos de dolor y sobre todo, con lágrimas en el rostro.

Aún no se conoce la gravedad de la lesión del panameño, sin embargo, terminando la Final, los Pumas puedan dar un comunicado médico con la situación de 'Coco', esto para desechar dudas si pueda estar o no en la Copa del Mundo.