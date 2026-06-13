George Russell se queda con la 'pole' en Barcelona; 'Checo' Pérez califica en lugar 19

George Russell se quedó con la ‘pole position’ para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 de Fórmula 1, mientras el mexicano Sergio Pérez aseguró el lugar 19 en la parrilla de salida.

La calificación de este sábado tuvo su condimento de táctica, ante la manera en la que los equipos gestionaban sus sets de neumáticos. En la Q3, ante las altas temperaturas de pista, que superaban los 50 grados centígrados, los pilotos volvieron a esperar lo máximo posible para salir a pista, siendo hasta que restaban diez minutos cuando la fila de autos se formó en la zona de pits.

Oscar Piastri alcanzó a registrar una vuelta de 1:15.176m., superando por 0.152s a Max Verstappen antes de que la bandera roja se activara con ocho minutos y medio para terminar por un accidente de Charles Leclerc, quien perdió el control de su Ferrari al negociar la Curva 4 e impactó de frente con la barrera TECPRO. El monegasco salió ileso.

Tan pronto como reinició la sesión, los integrantes de Mercedes salieron a pista, siendo Russell quien mejoró por 31 milésimas lo hecho por Piastri, en tanto que Andrea Kimi Antonelli se ubicó en cuarto sitio, siendo casi tres décimas más lento que su coequipero de la escuadra alemana.

Los dos fueron a los pits para el cambio de neumáticos y encabezaron la última ronda de intentos de calificación, en la que Antonelli mejoró a 1:14.998m, pero Russell no tuvo problemas para vencer al italiano por tres décimas.

El único que pudo seguirles el ritmo fue Lewis Hamilton, quien acabó a 64 milésimas de su excoequipero de equipo, quien aseguró su tercera 'pole' del año y busca reducir el déficit de 68 unidades que tiene ante Antonelli.

Precisamente, Antonelli y Lando Norris compartirán la segunda fila de salida, seguidos de los pilotos de Red Bull, en la que Max Verstappen superó a Isack Hadjar. El australiano Piastri fue relegado a séptimo, acabando por delante de Liam Lawson, Nico Hulkenberg y Leclerc.

Hulkenberg se recuperó de una vuelta anulada por exceder límites de pista a avanzar a la Q3 con diferencia de 72 milésimas sobre Arvid Lindblad.

El otro piloto de Audi, Gabriel Bortoleto, finalizó en el puesto 12, por delante de la dupla de Alpine, en la que Franco Colapinto superó por siete centésimas a Pierre Gasly, a quien le devolvieron el tercer lugar final en Mónaco en la jornada de ayer viernes.

Oliver Bearman y Carlos Sainz completaron la lista de eliminados en la Q2. El español había avanzado a esta instancia tras acabar casi dos décimas delante de Esteban Ocon y siendo medio segundo más veloz que Alex Albon.

'Checo' Pérez saldrá en el lugar 19 en Barcelona Cadillac Formula 1 Team

El mexicano Sergio Pérez finalizó en la posición 19, aunque su enfoque está completamente en la carrera de este domingo, ya que se ahorró varios juegos de neumáticos suaves ante la alta degradación que se espera.

Aún así, el tapatío terminó dos décimas delante de su coequipero Valtteri Bottas, quien se recuperó de un problema de frenos durante la práctica sabatina. Los pilotos de Aston Martin cerrarán la parrilla, con Lance Stroll delante de Fernando Alonso.

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña comenzará este domingo 14 de junio a las 7:00 hrs (Tiempo del Centro de México).