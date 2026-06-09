Dos campeones mundiales demandan a Puma y Mercedes F1 por presuntas lesiones causadas por sus tenis

Una nueva disputa legal golpea al mundo del atletismo. Los velocistas Champion Allison y Damion Thomas Jr. presentaron demandas contra Puma y el equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1 al asegurar que un modelo de calzado desarrollado por ambas marcas les provocó lesiones graves que afectaron su rendimiento deportivo y pusieron en riesgo sus carreras.

Los casos se suman a la demanda presentada semanas atrás por la estadunidense Abby Steiner, quien realizó señalamientos similares sobre las zapatillas de competición utilizadas durante eventos de alto nivel. La aparición de nuevos demandantes amplía una controversia que ya involucra a algunos de los atletas más destacados vinculados a la firma alemana.

Qué alegan los atletas

De acuerdo con los documentos judiciales citados por diversos medios en Estados Unidos, Allison y Thomas afirman que el diseño del calzado provocó problemas físicos que derivaron en lesiones importantes en los pies. Ambos sostienen que las afectaciones requirieron atención médica especializada e incluso procedimientos quirúrgicos.

Los demandantes argumentan que los zapatos incorporaban características de diseño que incrementaban el riesgo de lesión durante las competencias y entrenamientos. Según sus abogados, las secuelas físicas limitaron su capacidad para competir al máximo nivel y generaron pérdidas económicas relacionadas con premios, contratos y oportunidades deportivas.

Champion Allison forma parte del relevo estadunidense que conquistó el oro mundial en los 4x400 metros, mientras que Damion Thomas Jr. alcanzó notoriedad internacional en las pruebas de vallas representando a Jamaica. Ambos figuraban entre los atletas patrocinados por Puma cuando comenzaron los problemas físicos descritos en las demandas.

Una controversia que sigue creciendo

La situación tomó relevancia pública tras la demanda presentada por Abby Steiner, una de las velocistas más reconocidas de Estados Unidos. Steiner señaló que el mismo modelo de zapatillas le ocasionó lesiones que alteraron el desarrollo de su carrera profesional.

Con la incorporación de Allison y Thomas, el conflicto adquiere una nueva dimensión porque involucra a múltiples atletas que describen patrones similares de lesiones y cuestionan la seguridad del producto utilizado en competencias internacionales.

Las acciones legales buscan compensaciones económicas por daños físicos, pérdida de ingresos y otros perjuicios relacionados con sus carreras deportivas. Los tribunales deberán determinar si existe responsabilidad por parte de los fabricantes y si las lesiones guardan relación directa con el diseño del calzado.

Puma y Mercedes bajo escrutinio

El caso también coloca bajo la atención pública la colaboración entre Puma y Mercedes en el desarrollo de productos de alto rendimiento para atletas de élite. Las demandas sostienen que ambas entidades participaron en la creación y comercialización del calzado cuestionado.

Hasta ahora, la controversia se desarrolla en los tribunales y no existe una resolución sobre el fondo del asunto. Mientras avanza el proceso legal, la industria deportiva observa con atención un caso que podría tener repercusiones para fabricantes, patrocinadores y atletas que utilizan tecnología especializada en busca de mejorar su rendimiento competitivo.