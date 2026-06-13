¿Bombazo? Gilberto Mora, en la mira del Barcelona durante el Mundial

La Selección Mexicana debutó con una victoria sólida ante Sudáfrica en su debut de la Copa del Mundo 2026, mostrando garra, orden táctico y momentos de brillantez que ilusionan a su afición.

El equipo dirigido por Javier Aguirre cumplió con el objetivo de sumar de a tres y dejó buenas sensaciones colectivas de cara a los siguientes compromisos.

Gilberto Mora debutó el jueves en un Mundial de futbol con México; se convirtió en el quinto más joven en disputar un partido de la justa mundialista. Reuters

Más allá del resultado positivo, todas las miradas están puestas en la gran promesa tricolor: Gilberto Mora. El joven de 17 años, ya se ha convertido en el centro de atención, ya que un equipo grande de Europa lo seguirá de cerca en esta justa mundialista.

El Barcelona sigue de cerca a Mora en el Mundial

Según el medio español Sport, el FC Barcelona está monitoreando con atención el desempeño de Gilberto Mora durante esta Copa del Mundo.

Los ojeadores culés han enviado reportes positivos sobre el atacante mexicano, destacando su visión de juego, regate y potencial para brillar en Europa.

Sin embargo, se detalla que por el momento no se trata de ninguna operación concreta ni negociación en curso, sino de un seguimiento habitual de un talento emergente.

La dirección deportiva del FC Barcelona, liderada por Deco, sigue con especial atención la evolución del 'bombero'... No se trata de una operación inminente ni de un seguimiento obsesivo, pero los informes que llegan desde hace meses sobre el mediocentro, son muy positivos”, se lee.

Mora, por su parte, sigue enfocado en brillar con México mientras su futuro se escribe con expectativas crecientes.

Gilberto Mora en concentración con la Selección Mexicana MEXSPORT

Real Madrid también suena fuerte en los sondeos por Mora

El Real Madrid ha sido otro de los grandes clubes europeos que ha sonado insistentemente en torno a Gilberto Mora.

Los merengues han seguido al mexicano desde hace tiempo y, según diversos reportes, planean continuar su monitoreo durante todo el Mundial.

Con esto, los dos gigantes del futbol español tienen en la mira al joven talento mexicano. Tanto Barcelona como Real Madrid ven en Mora un diamante en bruto con proyección de estrella, lo que podría detonar en otra ‘batalla’ entre culés y merengues.