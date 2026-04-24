Luto en el campo: El exfutbolista Michael Eneramo fallece de un paro cardíaco durante un amistoso

El exdelantero internacional nigeriano Michael Eneramo murió este viernes tras desplomarse en el campo durante un partido amistoso en Ungwan Yelwa, Kaduna. Tenía 40 años. La Federación Nigeriana de Futbol (NFF) confirmó que Eneramo "aparentemente sufrió un paro cardíaco a los cinco minutos del segundo tiempo del partido amistoso".

Eneramo disputó la primera mitad del encuentro sin mostrar señal visible alguna de malestar. Sin embargo, a los cinco minutos de la segunda parte colapsó en el campo sin mediar ningún contacto con otro jugador. A pesar de la intervención médica inmediata sobre el terreno y su traslado urgente a un hospital cercano, fue declarado muerto a su llegada. Mohammed Sanusi, secretario general de la NFF, reaccionó con consternación ante la noticia.

Esto es devastador. En este momento me faltan las palabras. Solo puedo rezar para que Dios le conceda el descanso eterno y a su familia la fortaleza para sobrellevar esta pérdida", declaró Sanusi desde El Cairo, Egipto.

Nacido en Kaduna el 26 de noviembre de 1985, Eneramo inició su carrera profesional con el Lobi Stars en la Premier League de Nigeria antes de dar el salto al exterior. Se trasladó a Túnez entre 2006 y 2007, donde conquistó varios títulos con el Espérance Sportive, incluyendo tres campeonatos de liga y tres Copas de Túnez.

En 110 partidos con el Espérance anotó 65 goles y repartió 16 asistencias, acumulando ocho títulos. Los aficionados del club lo apodaron Al Dababa (El Tanque) por su poderío físico y su capacidad goleadora. El Espérance, cuatro veces campeón de África, lo despidió en sus redes sociales como un hombre que fue "símbolo de fuerza, determinación y entereza, que creó momentos inolvidables".

Michael Eneramo fue invitado a jugar con la selección de Túnez; sin embargo, prefirió hacerlo con el combinado nacional de su país natal, Nigeria. Redes sociales

Su trayectoria internacional con Nigeria estuvo marcada por una historia de lealtad. Eneramo estuvo cerca de representar a la selección de Túnez, país en el que se había establecido y cuya federación mostró interés en naturalizarlo. Una convocatoria de Nigeria llegada en 2009 puso fin a esa posibilidad.

Debutó con los Super Eagles contra Jamaica en un amistoso disputado en Londres el 11 de febrero de 2009. En su siguiente partido, anotó su primer gol internacional ante la República de Irlanda en un amistoso. Con la ironía que solo da el futbol, también marcó en el empate 2-2 ante Túnez durante la clasificación al Mundial de 2010, eliminando al país donde había construido su leyenda. Terminó su carrera internacional con 10 partidos y tres goles.

Eneramo se retiró del futbol profesional en 2018 y regresó a Kaduna, donde fundó una academia de futbol para jóvenes de la región.

Fallecimientos de futbolistas por un paro cardíaco en el campo

Su muerte se suma a una dolorosa lista de futbolistas africanos fallecidos en circunstancias similares: el camerunés Marc-Vivien Foe, el marfileño Cheick Tiote y el ghanés Raphael Dwamena son los nombres más recordados de este patrón que vuelve a repetirse.E

n 2009, un equipo de investigación médica respaldado por la FIFA determinó que los atletas africanos negros presentan un mayor riesgo de eventos cardíacos adversos durante la práctica deportiva. El exdelantero del Chelsea y Costa de Marfil, Didier Drogba, ha reclamado públicamente la realización de exámenes médicos obligatorios para todos los jugadores profesionales en su país.