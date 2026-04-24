Mazatlán se despide el sábado de la Liga MX ante Tigres, mismo rival con que comenzó su historia

El círculo se cierra con la misma divisa con que se abrió. Este sábado 25 de abril a las 17:00 horas, Mazatlán FC disputará su último partido en la Liga MX en el Estadio Universitario de Nuevo León ante Tigres de la UANL, mismo club contra el que debutó el 3 de julio de 2020 en la Copa por México con empate 0-0. Seis años después, se reencuentran en el adiós.

El futbol mexicano vive un cierre de ciclo con la salida de Mazatlán FC de la Liga MX. Tras seis años en el máximo circuito, el club sinaloense se despidió con un evento especial en el Estadio El Encanto, con espectáculo de drones y luces LED durante el medio tiempo de su último partido como local ante Toluca la semana pasada.

El 9 de diciembre de 2025, en la asamblea de dueños de la Liga MX, se confirmó la venta de la franquicia a Emilio Escalante, actual propietario del Atlante FC, por lo que el Clausura 2026 sería el último torneo de los Cañoneros en primera división, anunciándose el regreso de los Potros de Hierro al máximo circuito.

El balance deportivo de los seis años del Mazatlán FC en la Liga MX es amargo. En su primera temporada, el club finalizó en la posición 14 de la tabla con 16 puntos, resultado de cuatro victorias, cuatro empates y nueve derrotas. La franquicia nunca superó la ronda de repechaje.

Su actuación más destacada fue el Clausura 2022, cuando clasificó en el lugar 12 y llegó al repechaje, pero fue eliminado por el Puebla. En el Apertura 2023, repitió la hazaña al clasificar en décimo lugar y alcanzar nuevamente el play in, pero cayó ante Santos Laguna. Esos dos play in representan el techo histórico del equipo.

A nivel internacional, el club destacó en la Leagues Cup 2024, torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS, llegando hasta los cuartos de final, en los que fue eliminado en penales por el Philadelphia Union.

En cuanto a sus figuras históricas, el máximo goleador del club fue el brasileño Camilo Canevezzo, con 21 goles en 40 partidos. Su primer tanto oficial lo anotó César "El Chino" Huerta el 27 de julio de 2020 ante Puebla, en la jornada inaugural del torneo Guardianes 2020, partido que los Cañoneros perdieron 1-4.

La inestabilidad en el banquillo también definió la historia del club. Francisco Palencia fue el primer entrenador y el primer cesado, el 3 de octubre de 2020, apenas tres meses después del debut. Le siguieron Tomás Boy, Diego Alonso, Beñat San José, Pablo Guede, Ismael Rescalvo, Víctor Manuel Vucetich, Robert Dante Siboldi y, finalmente, Christian Ramírez y Sergio Bueno, quienes acompañaron al equipo en su temporada de despedida. Once técnicos en seis años.

El Mazatlán FC se despide del máximo circuito con una mancha imborrable: deja de existir sin haber calificado nunca a una liguilla. En el Clausura 2026, su temporada final, el equipo quedó eliminado matemáticamente junto a Santos Laguna, Puebla, Atlético de San Luis y Monterrey antes de la última jornada.