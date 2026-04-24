Jefe de scouts del City Football Group visita entrenamiento de Pumas y convive con Efraín Juárez

El mejor momento de Pumas de la UNAM en varios años no pasó desapercibido para uno de los grupos futbolísticos más importantes. Luciano Zavagno, exjugador profesional argentino-italiano y jefe de scouting del City Football Group (CFG) para América Latina, visitó las instalaciones de Ciudad Universitaria para observar un entrenamiento del equipo y sostener una reunión con el técnico Efraín Juárez, con quien mantiene una relación amistosa de años.

Esta semana, el entrenador auriazul dejó ver que la visita no fue fortuita, sino el resultado de la red de contactos que tejió durante su etapa en el New York City FC, donde trabajó como técnico auxiliar entre 2020 y 2022 en la MLS.

Los saludaré mañana; seguramente los saludaremos. El jueves veré si hago una cena con ellos. Me preguntarán. Van a ver un par de partidos, no solo de nosotros, sino de la liga mexicana. Vienen a ver partidos, a eso se dedican, son conocidos míos también", dijo Juárez antes de que se concretara la visita.

Luciano Zavagno ha recibido reconocimientos por su labor para detectar a talentos en la zona de latinoamérica. Pumas de la UNAM

Zavagno es una pieza clave dentro de la arquitectura de detección de talento del consorcio. El argentino nacido en Rosario se incorporó al Manchester City en marzo de 2020 como scout, con responsabilidades específicas sobre la identificación de talento en los mercados latinoamericanos. Su experiencia previa en el Chelsea, donde se especializó en la búsqueda de prospectos sudamericanos, lo posicionó como un perfil ideal para ese rol global dentro de la organización.

Desde octubre de 2023 figura como jefe de scouting del New York City FC dentro del ecosistema del CFG. En reconocimiento a su trabajo, fue elegido mejor scout del año en uno de los encuentros anuales que el grupo celebra en Manchester, donde convoca a más de 100 ojeadores de todos los países donde opera.

No se revelaron los nombres de los jugadores en el radar del grupo, el interés se centra tanto en futbolistas del primer equipo como en elementos de las fuerzas básicas, lo que abre una posibilidad concreta de exportación de talento en el corto o mediano plazo.

La visita llega en el mejor momento del equipo universitario en el torneo Clausura 2026. Pumas llegó a la última jornada de este fin de semana con 33 unidades, a un punto del líder Guadalajara.

El entrenador auriazul destacó que la relación con el club de la Premier League facilita el seguimiento de talentos mexicanos y podría abrir la puerta para que jóvenes universitarios sean considerados en alguno de los equipos que el grupo posee a nivel internacional.