André-Pierre Gignac: El dato de L'Équipe que confirma por qué es el mejor extranjero en la historia de Tigres

Seguro para los franceses en su momento mencionar la Liga MX o hablar de un equipo como Tigres, era lo mismo a descifrar un jeroglífico.

Pero a la vuelta de los años, han tenido que rendirse ante la carrera que ha hecho André-Pierre Gignac en México a más de una década de su llegada.

El gol reciente que valió un triunfo inolvidable en el Clásico Regio, ha vuelto a poner a Gignac en las mesas de discusión y entretenimiento en Francia.

De tal modo, el programa L'Equipe de Greg, la insignia en la programación del canal Le'Équipe co el famoso conductor Gregory Ascher, desmenuzó lo que dijeron en su momento, (2015) sobre la decisión de André-Pierre Gignac de llegar al futbol mexicano.

¿El fichaje del siglo?

¿Es Gignac el fichaje del siglo? lanzaron al aire la cuestión. Y es que hubo tiempo para recordar cuando el delantero francés optó por saltar el océano Atlántico y venir a México.

Para ello, dieron el contexto del último juego en el que Gignac entró de cambio y anotó el gol del triunfo en el Derby de Monterrey ante el enconado rival.

La narración de Cristian Martinoli transmite la emoción de lo que fue el último acontecimiento para Tigres.

Buena decisión al venir a la Liga MX

Hubo tiempo para mencionar cuando a mediados de 2015, la noticia era que Gignac desestimaba los ofrecimientos económicos de Galatasaray y Lyon para irse en lugar de eso a México, a una liga tropical para los franceses y que está muy lejana.

Andre-Pierre Gignac estaría retirándose luego del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

Dieron también el contraste de su participación con la Selección francesa. Pues antes de viajar a México tuvo 21 apariciones con su país y jugó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y ya con Tigres tuvo 17 participaciones con Francia más 4 partidos con la Olímpica y jugó la Eurocopa de su país que quedó en manos de Portugal al perder la final.

En conclusión, dijeron que Gignac tuvo una gran decisión al venir a México siendo rentable y al mismo tiempo, convertirse en un fenómeno mediático y carismático para los Tigres, pero en general para toda la Liga MX.