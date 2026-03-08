Fuerte pelea en Pachuca: Enner Valencia y Luis Quiñones casi llegan a los golpes

La Liga MX regaló un episodio insólito durante este fin de semana. Aunque el Pachuca consiguió la victoria en la Jornada 10 del Clausura 2026, las alarmas sonaron con fuerza en las entrañas de la institución. La victoria frente al Puebla pasó a un segundo plano cuando las cámaras captaron un momento de altísima tensión en la cancha del Estadio Hidalgo. Lejos de celebrar los tres puntos obtenidos, el ambiente se tornó hostil y evidenció que la relación entre algunos elementos del plantel atraviesa por un bache crítico.

Enner Valencia conduciendo el balón. Mexsport

Los protagonistas de este penoso incidente fueron Enner Valencia y Luis Quiñones, dos futbolistas que presumen un amplio recorrido y enorme experiencia dentro de la Liga MX. A pesar de su veteranía en el futbol profesional, ambos jugadores perdieron la cabeza y protagonizaron una escena que dejó atónitos a los aficionados presentes en el recinto y a los televidentes que seguían la transmisión.

CONATO DE BRONCA ENTRE ENNER VALENCIA Y LUIS QUIÑONES

El drama explotó justo después del silbatazo final. Mientras el resto del equipo intentaba festejar la importante victoria contra el cuadro poblano, un video que circuló rápidamente en redes sociales exhibió la cruda realidad del vestidor hidalguense. En las imágenes, los internautas observaron cómo Enner Valencia y Luis Quiñones iniciaron una acalorada discusión verbal que escaló de nivel en cuestión de segundos.

Los ánimos se encendieron a tal grado que ambos atacantes se encararon de forma muy agresiva, cruzando insultos y posturas amenazantes. La situación amenazó seriamente con salirse de control y terminar en agresiones físicas. Afortunadamente para la causa de los Tuzos, el resto de sus compañeros reaccionó de manera oportuna, intervinieron rápidamente y separaron a los involucrados antes de que los empujones se transformaran en golpes fatales para la imagen pública del club.

EL SILENCIO DEL CLUB Y LA TENSIÓN CON ESTEBAN SOLARI

Este explosivo altercado generó una ola de especulaciones sobre la verdadera situación anímica del equipo. Resulta sumamente contradictorio que, tras amarrar un triunfo clave para escalar posiciones en la tabla general, las figuras del equipo exhibieran tal nivel de frustración frente a las cámaras. Esta ríspida dinámica puso bajo la lupa el trabajo del director técnico Esteban Solari, quien ahora enfrenta el enorme reto de sanar un grupo que luce fracturado desde adentro.

Jugadores de Pachuca tras el gol de Enner Valencia. Mexsport

Hasta este momento, la directiva del Pachuca guardó un hermetismo total sobre el bochornoso incidente. Ningún dirigente emitió un comunicado oficial para aclarar los motivos de la riña o anunciar posibles sanciones disciplinarias de carácter interno. De igual forma, ni Enner Valencia ni Luis Quiñones ofrecieron disculpas públicas o explicaron qué detonó su furia frente a las gradas.

La afición hidalguense exige respuestas claras y prontas. Los seguidores mostraron su preocupación en diversas plataformas digitales, cuestionando la falta de compañerismo en una plantilla diseñada para pelear por el campeonato. La labor del cuerpo técnico será fundamental durante los próximos entrenamientos, pues necesitan erradicar estas actitudes nocivas antes de que el problema contamine al resto de los talentos que caracterizan al equipo. El misterio continúa y la presión aumenta de cara a la siguiente jornada.