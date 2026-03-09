Clásico Regio es transmitido en espectaculares de Nuevo León

El Clásico Regio 142 en donde André-pierre Gignac se convirtió en héroe para Tigres, se pudo ver en espectaculares de Nuevo León, innovando y mostrando una faceta desconocida de la Liga MX; aficionados de la Sultana del Norte lo comparten en redes sociales con orgullo.

El pasado sábado 7 de marzo, Tigres recibió a Monterrey en la cancha del Estadio Universitario para protagonizar una nueva edición del Clásico Regio, misma en la que los felinos comenzaron dominando y proponiendo un estilo ofensivo en busca de hacerse de 3 puntos que los mantuvieran en la parte alta de la tabla de posiciones de Liga MX.

Luego de dos goles anulados a Rodrigo Búfalo Aguirre, Tigres no dejó de presionar sobre el arco de Rayados, por lo que André-pierre Gignac, que ingresó al terreno de juego en los últimos minutos y jugó con un artículo prohibido, consiguió el tanto de la victoria para celebrar el tanto 15° en la historia entre ambos conjuntos e incrementar su legado con el club auriazul.

Mientras tanto, en Nuevo León, la parálisis por lo que engloba el Clásico Regio no quedó en las casas y tribunas, ya que en las calles se logró ver cómo el partido entre Tigres y Monterrey estaba siendo transmitido en los espectaculares, algo que nunca antes había sucedido en un partido de Liga MX.

Por supuesto, el detalle fue compartido en redes sociales con orgullo por parte de los aficionados del futbol regiomontano, quienes comenzaron a cuestionar si esto ocurre en otras partes del país o es algo que sucedió de manera exclusiva en esta ocasión.

Con la Concachampions 2026 por delante, Tigres y Monterrey entran a la parte final del Clausura 2026 con la encomienda de mejorar sus resultados y convertirse en dos de los 8 clasificados a la Liguilla del presente torneo, mismo en el que Toluca se mantiene como único invicto en busca del ansiado tricampeonato, cetro que le brindaría la posibilidad de convertirse en el segundo equipo más ganador -en solitario- de la historia del futbol mexicano.

BFG