La emotiva razón por la que Donovan Carrillo eligió “My Way” de Elvis para la final de patinaje

En la pista olímpica de Milán-Cortina 2026, Donovan Carrillo se enfrentó nuevamente a los mejores patinadores del mundo. Tras un programa corto sólido que le otorgó 75.56 puntos, el mexicano salió decidido en la rutina libre, donde alcanzó 143.50 unidades, para un total acumulado de 219.06 puntos.

La cifra no solo superó la barrera de los 219 puntos, sino que lo confirmó como un competidor respetado frente a potencias tradicionales del patinaje artístico.

Su programa incluyó elementos de máxima dificultad técnica como el Salchow cuádruple y el Toeloop cuádruple, ejecuciones que demandan precisión milimétrica y un control absoluto en el aire. Aunque la evaluación fue rigurosa, Donovan Carrillo logró sostener la intensidad de principio a fin.

Un mix explosivo con sello de Elvis

Para esta final, el jalisciense presentó una rutina construida sobre un vibrante mix de clásicos de Elvis Presley.

El programa incluyó:

My Way

Trouble

Jailhouse Rock

A Little Less Conversation

La selección de canciones de Elvis Presley para la final de patinaje en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, permitió a Donovan mostrar distintas facetas. Sin embargo, fue “My Way” la pieza que dio alma a la presentación.

La conmovedora razón detrás de “My Way”

En entrevista posterior a la competencia, con la voz entrecortada, Donovan reveló el motivo que lo llevó a elegir esta canción de Elvis Presley para un momento tan decisivo.

Contó que una de sus abuelitas siempre le había insistido en que patinara “My Way”, pero él la había reservado para una ocasión verdaderamente especial. La temporada olímpica fue el escenario perfecto para cumplir esa promesa.

Meses antes, el patinador perdió a uno de sus abuelos, un golpe emocional que marcó profundamente su preparación. Esa ausencia, lejos de debilitarlo, se convirtió en impulso para transmitir en la pista cada sentimiento acumulado.

¿De qué habla “My Way”?

"My Way" es una canción que habla de recorrer la vida con autenticidad, asumir riesgos y enfrentar decisiones. La letra reflexiona sobre el orgullo de haber vivido sin arrepentimientos, manteniéndose fiel a uno mismo pese a las adversidades.

El mensaje encaja de manera perfecta con la trayectoria de Donovan Carrillo, al ser un atleta que ha abierto camino para el patinaje artístico mexicano en escenarios donde históricamente el país no figuraba.

Interpretar esta pieza en una final olímpica no fue casualidad; fue una meta personal y deportiva.

Las canciones más emblemáticas en la carrera de Donovan Carrillo

A lo largo de su trayectoria, Donovan Carrillo ha destacado no solo por su técnica, sino por su audaz selección musical, rompiendo con lo tradicional dentro del patinaje artístico y apostando por repertorios que conectan con el público latino.

Uno de los momentos más recordados fue cuando compitió con un programa al ritmo de canciones de Juan Gabriel. Aquella rutina, cargada de identidad mexicana, desató una ola de orgullo nacional en redes sociales y lo consolidó como un atleta que no teme representar su cultura en escenarios internacionales.

Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 AFP

Además, entre sus elecciones más emblemáticas destacan:

Black Magic Woman

Perhaps, Perhaps, Perhaps

Bésame Mucho

Billie Jean

Donovan Carrillo en la final de patinaje de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 AFP

Cada programa ha sido una declaración de identidad. Donovan no solo ejecuta saltos y piruetas; construye historias sobre el hielo. Y con “My Way”, esa narrativa alcanzó uno de sus puntos más personales y emotivos.

AAAT*