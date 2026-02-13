Donald Trump indulta a cinco exjugadores de la NFL y reabre debate sobre segundas oportunidades

El presidente Donald Trump concedió este jueves el indulto presidencial a cinco exjugadores de la NFL, en una decisión que la Casa Blanca presentó como un acto enfocado en las segundas oportunidades y la redención personal. La medida beneficia a figuras que tuvieron carreras destacadas en el futbol americano profesional y que posteriormente enfrentaron condenas federales.

El caso más emblemático es el de Nate Newton, histórico liniero ofensivo de los Dallas Cowboys en la década de los 90. El momento tuvo un simbolismo especial, ya que Jerry Jones, propietario y gerente general de la franquicia texana, fue quien le entregó personalmente el documento que oficializa el perdón. La escena representó el cierre institucional y personal de un capítulo que marcó su vida más allá del emparrillado.

Newton fue pieza clave en la dinastía que dominó la liga bajo el mando de Jimmy Johnson, contribuyendo a la conquista de tres Super Bowls y consolidándose como pilar de la línea ofensiva durante más de una década. Fue seleccionado seis veces al Pro Bowl y acumuló cinco convocatorias consecutivas entre 1992 y 1996. Sin embargo, su legado deportivo quedó ensombrecido por problemas legales relacionados con drogas, que derivaron en su declaración de culpabilidad por un cargo federal de tráfico de drogas, luego de que autoridades hallaran 10,000 dólares en efectivo y 79 kilos de marihuana vinculados al caso.

También fueron indultados Joe Klecko, figura histórica de los New York Jets y miembro del Salón de la Fama, quien fue condenado en 1993 por fraude de quiebra; Jamal Lewis, exestrella de los Baltimore Ravens y campeón del Super Bowl en la temporada 2000, que en 2005 se declaró culpable por facilitar una transacción vinculada a drogas; y Travis Henry, quien jugó, entre otros equipos, con los Denver Broncos y fue sentenciado en 2009 a prisión federal por tráfico de cocaína.

El perdón presidencial también alcanzó a Billy Cannon, fallecido en 2018. Ganador del Trofeo Heisman en 1959 con LSU, cumplió condena en los años 80 por su participación en una red de falsificación de moneda antes de rehacer su vida profesional como dentista. Su caso representa uno de los antecedentes más antiguos dentro del grupo beneficiado.

Si bien el indulto no elimina los hechos del pasado, sí borra oficialmente las condenas federales. Para la Casa Blanca, la decisión envía un mensaje centrado en la misericordia y la reconstrucción personal; para la opinión pública, reabre el debate sobre el alcance del poder presidencial y el equilibrio entre justicia, responsabilidad y segundas oportunidades.