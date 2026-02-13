Ni su mejor actuación le garantiza continuidad: Donovan Carrillo deja su futuro en el aire

Donovan Carrillo entregó la mejor actuación de su carrera.

En los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, el patinador mexicano elevó el grado de dificultad de su programa al aterrizar dos saltos cuádruples y dos triple axel en una misma rutina, algo inédito para México en el patinaje artístico sobre hielo. Fue su versión más completa, más madura y más competitiva en un escenario olímpico.

Todo ese crecimiento técnico y competitivo no le garantiza continuidad.

Hay muchos factores que no dependen de mí, como la parte del financiamiento”, reconoció tras cerrar su participación, dejando claro que el respaldo económico será determinante.

Carrillo calificó su experiencia como “mágica” y habló de un parteaguas en su trayectoria, luego de dos años y medio de preparación en Canadá, un proceso que hoy empieza a reflejarse en resultados tangibles dentro de la pista.

Se ve que hay un resultado después de estos años de entrenamiento. Espero que las condiciones con las que estoy entrenando se logren mantener”, explicó.

El mensaje fue claro: el rendimiento está, el compromiso también; lo que falta es certeza.

La presencia de sus padres en la tribuna, por primera vez en unos Juegos Olímpicos, le dio una calma distinta antes de competir.

Me sentí acompañado, acobijado. Disfruté como un niño”, confesó.

Pero cuando la conversación giró hacia el siguiente ciclo olímpico, su respuesta dejó abierta la incógnita.

Si todo sale de acuerdo al plan y se logra tener las condiciones, me encantaría seguir descubriendo hasta dónde podemos llegar los mexicanos en el patinaje artístico”, señaló.

Milán-Cortina representó un salto competitivo. El siguiente salto, el más complejo, podría estar fuera del hielo.

Si hoy logramos brillar cinco mexicanos en unos Juegos Olímpicos de invierno, no veo por qué no podamos seguir brillando. Tenemos todo el potencial”.

Donovan Carrillo alcanzó su mejor versión hasta ahora, pero la incógnita es si tendrá las condiciones para demostrarlo en cuatro años más.