Chris Paul anuncia su retiro de la NBA

Chris Paul, uno de los mejores movedores de balón de la historia de la NBA, anunció este viernes su retirada en mitad de su campaña 21 en la liga, en la que se encontraba sin equipo. Paul, el segundo jugador con más asistencias y robos de la historia, fue apartado en diciembre de los Clippers de Los Ángeles, la franquicia con la que esperaba retirarse a final de esta temporada.

"¡Esto es todo! Voy a dejar el basquet", confirmó el base de 40 años en un mensaje en su cuenta de Instagram. El 5 de febrero, poco antes del cierre del mercado de cambios, los Clippers incluyeron a Paul en un traspaso con los Raptors de Toronto, con los que no llegó a debutar. Este viernes, la cadena ESPN anunció que los Raptors dejaban en libertad a Paul y poco después el jugador envió su mensaje de despedida de las pistas.

Mientras escribo esto, me cuesta saber qué sentir, pero por una vez -lo que sorprenderá a la mayoría de la gente- ¡no tengo la respuesta!", dijo el jugador, elegido a 12 Juegos de las Estrellas.

Sobre todo, ¡estoy lleno de alegría y gratitud! Aunque este capítulo de mi vida como 'jugador de la NBA' ha terminado, el basquet siempre estará grabado en el ADN de mi vida. He estado en la NBA durante más de la mitad de mi vida, lo que abarca tres décadas. ¡Es una locura incluso decirlo!", afirmó.

La noticia resonó de inmediato entre la prensa especializada, que unánimemente asegura su inducción al Salón de la Fama. Paul, conocido en la liga como el "Point God" (el Dios base) y ganador de dos medallas de oro olímpicas, deja un legado que va más allá de sus récords históricos en asistencias y robos, y sus 12 selecciones al All-Star. Su impacto también se mide en su implacable profesionalismo y su meticulosa atención al detalle en cada jugada.

Uno de los primeros en reaccionar fue su amigo y colega, LeBron James, de los Lakers, que compartió un emotivo mensaje: "¡GRAN CARRERA CAMPEÓN! FELICIDADES".

La retirada de Paul marca el fin de una era en la NBA, dejando a James como el último jugador en activo de la influyente camada de drafteados de los años 2000. Su partida evoca una reflexión sobre una generación que, si bien se caracterizó por una feroz competitividad, también forjó amistades profundas y una conexión con la liga previa a la era de las redes sociales.

Chris Paul, leyenda de la NBA. X: @CP3

Jugó, entre otros, con n los Rockets de Houston, el Thunder de Oklahoma City, los Suns de Phoenix y los Hornets de Nueva Orleans. En los 1,370 partidos disputados en su carrera promedió 16.8 puntos y 9.2 asistencias.